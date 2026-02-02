Tarana u mleku – slatkiš našeg detinjstva koji se sprema za 20 minuta

Jednostavan i brz desert od samo tri osnovna sastojka

Ako tražite nešto što vas vraća u detinjstvo i ujedno je brzo i jednostavno, tarana u mleku je pravi izbor. Topla, mirisna i nežna, ova poslastica idealna je za doručak, užinu ili laganu večeru, a priprema traje svega dvadesetak minuta.

Sastojci:

- 2 jaja- 200 g brašna (ili koliko je potrebno da se zamesi tvrđe testo)- 800 ml mleka- 4 kašike šećera ili meda- vanila po ukusu

Priprema:

1. Zamesite tvrdo testo od jaja i brašna, pa ga narendajte na krupne komade.2. U šerpi zagrejte mleko sa šećerom i vanilom oko 5 minuta.3. Dodajte taranu ili narendanu testeninu i kuvajte još 10 minuta, uz povremeno mešanje.4. Po želji, desert možete jesti topao ili hladan, a savršen je uz sveže ili suvo voće, posut cimetom.5. Ako je masa previše gusta, dodajte još malo mleka da postignete željenu teksturu.

Ovo je jednostavan recept, ali sa velikom dozom topline i sećanja na detinjstvo – sladak i lagan, baš onakav kakav smo svi voleli.

Autor: S.Paunović