Tarana u mleku – slatkiš našeg detinjstva koji se sprema za 20 minuta

Jednostavan i brz desert od samo tri osnovna sastojka

Ako tražite nešto što vas vraća u detinjstvo i ujedno je brzo i jednostavno, tarana u mleku je pravi izbor. Topla, mirisna i nežna, ova poslastica idealna je za doručak, užinu ili laganu večeru, a priprema traje svega dvadesetak minuta.

Sastojci:

- 2 jaja- 200 g brašna (ili koliko je potrebno da se zamesi tvrđe testo)- 800 ml mleka- 4 kašike šećera ili meda- vanila po ukusu

Priprema:

1. Zamesite tvrdo testo od jaja i brašna, pa ga narendajte na krupne komade.2. U šerpi zagrejte mleko sa šećerom i vanilom oko 5 minuta.3. Dodajte taranu ili narendanu testeninu i kuvajte još 10 minuta, uz povremeno mešanje.4. Po želji, desert možete jesti topao ili hladan, a savršen je uz sveže ili suvo voće, posut cimetom.5. Ako je masa previše gusta, dodajte još malo mleka da postignete željenu teksturu.

Foto: Printscreen YouTube/Šerpica

Ovo je jednostavan recept, ali sa velikom dozom topline i sećanja na detinjstvo – sladak i lagan, baš onakav kakav smo svi voleli.

