Donosimo recept za šejk kao iz kafića: Ovaj tajni sastojak ga čini savršenim

Isprobajte recept za plazma šejk, a uz dodatak jednog sastojka imaće teksturu kao da je napravljen u kafiću.

Tajna glatke, vazdušaste i neverovatno penaste teksture plazma šejka krije se u savršenoj kombinaciji mleka, slatke pavlake i šlaga u prahu, koja šejku daje onaj kremasti osećaj zbog kojeg ćete želeti još jedan gutljaj.

Sastojci:

🔷100 g mlevene plazme

🔷250 ml mleka

🔷150 ml slatke pavlake

🔷1-2 kašičice šlaga u prahu

🔷1 kašičica arome vanile

🔷Po želji: šlag i čokoladni sirup za dekoraciju

Priprema:

U blender stavite mlevenu plazmu, mleko, slatku pavlaku, šlag u prahu i aromu vanile.

Blendajte sve sastojke minut-dva, dok ne dobijete glatku i homogenu smesu. Ako nemate blender, koristite mikser, tekstura će i dalje biti kremasta.

Po želji, visoke čaše ukrasite čokoladnim sirupom pre nego što u njih sipate plazma šejk koji ćete ukrasiti šlagom.

Za još bolji ukus, stavite šejk u frižider 10-15 minuta pre posluženja.

Bonus saveti: Za bogatiji ukus, dodajte malo mlečne čokolade ili kašiku kikiriki putera. Ako volite gušći šejk, smanjite mleko ili dodajte još 20-30 g Plazme.

Autor: Marija Radić