Veganska pasta koja osvaja na prvi zalogaj: Bez glutena, puna ukusa i gotova za čas!

Paradajz, maslinovo ulje i biljni sastojci – jednostavan obrok koji prija telu i duši.

Kada nam treba obrok koji je lagan, zdrav i brz, a istovremeno topao i zasitan, veganska pasta sa paradajz sosom uvek je siguran izbor. Bez glutena, bez namirnica životinjskog porekla, ali bogata ukusima – ova pasta je idealna za one dane kada želimo da jedemo pametno, a bez komplikacija.

Osnova jela su bezglutenske špagete, koje se kuvaju u blago posoljenoj vodi dok ne postanu al dente. U međuvremenu, na malo maslinovog ulja zagreva se sitno seckani beli luk, samo toliko da zamiriše i pusti aromu. Zatim se dodaje pasirani paradajz ili pelat, uz prstohvat origana, malo bibera i soli, pa se sve lagano krčka desetak minuta, dok sos ne postane pun i gust.

Da bi jelo dobilo dodatnu svežinu i teksturu, u paradajz sos se dodaju tikvica isečena na tanke kolutove i šaka čeri paradajza, koji daju blagu slatkoću i prirodnu sočnost. Povrće se kuva kratko, tek da omekša, kako bi zadržalo boju, vitamine i svež ukus.

Kada su špagete gotove, dodaju se direktno u sos, uz malo vode od kuvanja, kako bi se paradajz sos lepo povezao sa pastom. Na samom kraju ubacuje se svež bosiljak ili peršun, a po želji i kašičica nutritivnog kvasca, koji daje blagu, sirastu notu – potpuno biljno i prirodno.

Ova pasta pokazuje da veganska ishrana ne mora biti dosadna ni komplikovana. Nekoliko sastojaka, malo vremena i puno ukusa – savršena kombinacija za lagani ručak ili večeru koji ne opterećuje, a ostavlja osećaj zadovoljstva.

Ova pasta je mali podsetnik da zdrava ishrana ne mora da bude komplikovana ni zahtevna. Kada se spoje kvalitetne namirnice, dobijamo obrok koji prija i telu i raspoloženju. Bez žurbe, bez viška – samo čista, biljna energija u tanjiru, savršena za svaki dan.

Autor: S.Paunović