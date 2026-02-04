Neodoljiva slana štrudla: Mekana, sočna i puna ukusa

Recept koji svi traže – sočna, aromatična i ostaje mekana i dva dana

Ova slana štrudla je jedan od onih recepata koje pravite jednom, a onda stalno traže i vaši gosti. Testo sa kiselim mlekom daje neverovatnu mekoću, dok punjenje od sira, maslina i dimljene pileće salame stvara savršenu kombinaciju ukusa. Još kad se odozgo pospe susamom i premaže jajetom, miris i izgled su neodoljivi.

Sastojci:

- oko 25 g svežeg kvasca (pola kocke)- 2 kašičice šećera- 100 ml tople vode- 50 ml ulja- 300 g kiselog mleka- 1 jaje- 500 g mekog brašna (plus još 100–150 g po potrebi)- 1 kašičica soli

Za punjenje:

- 100 g maslina- 300 g sira (kačkavalj)- 300 g dimljene pileće ili ćureće salame (ili bilo koja salama)- malo susama- 50 g maslaca- 1 jaje za premazivanje

Priprema:

1. U toploj vodi rastvorite kvasac sa šećerom i sačekajte nekoliko minuta da se aktivira.2. Dodajte ulje, kiselo mleko, jaje, brašno i so, pa mesite dok ne dobijete glatko i mekano testo. Po potrebi dodajte još brašna.3. Testo ostavite da naraste oko 30–40 minuta, pokriveno krpom.4. Za punjenje, iseckajte masline, sir i salamu, pa ih pomešajte u jedinstvenu smesu.5. Testo razvucite u pravougaonik, rasporedite punjenje, pa pažljivo urolajte štrudlu. Prebacite u pleh, premažite jajetom i pospite susamom. Dodajte komadiće maslaca po vrhu za dodatnu aromu.6. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko sat vremena, dok štrudla ne dobije zlatno-smeđu boju.7. Ostavite da se malo prohladi i držite zaklopljenu u kutiji – ostaje mekana i nakon dva dana!

Rezultat je štrudla koja je mekana, sočna i puna ukusa. Idealna za doručak, užinu ili kada želite da impresionirate goste – baš svi koji su je probali traže recept još jednom.

Autor: S.Paunović