Cicvara: Starinski melem za creva koji vraća snagu posle napornog dana

U potrazi za idealnom večerom koja istovremeno greje dušu i regeneriše telo, često zaboravljamo na bisere naše narodne trpeze. Cicvara, starinsko jelo koje su naše bake pripremale s ljubavlju, nije samo energetski „bum“ već i pravi melem za probavu.

Ovo jelo, duboko ukorenjeno u tradiciji srpskog, crnogorskog i hercegovačkog podneblja, nekada je bilo neizostavan deo svakodnevice. Tajna njene neodoljivosti leži u jednostavnosti i kvalitetu domaćih sastojaka – što su kajmak i sir masniji, to je cicvara kremastija i ukusnija.

Zašto je cicvara dobra za vas?

Pored toga što pruža dugotrajan osećaj sitosti, kombinacija kukuruznog brašna i zdravih masnoća blagotvorno deluje na rad creva. Mnogi je s pravom nazivaju "unutrašnjim melemom" jer umiruje stomak nakon stresnog dana.

Recept koji se prenosi generacijama



Sastojci:

2 dl vode

2 dl mleka

300-400 g sira (škripavca) ili kajmaka

8 kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika masti (ako koristite kajmak, mast nije neophodna)

1 kašičica soli

1 kašika meda (za poseban šmek)

Priprema:

U šerpu sipajte mleko, vodu i mast, pa pustite da proključa.

Dodajte sir i so, pa dobro promešajte.

Kada smesa ponovo proključa, smanjite temperaturu i postepeno sipajte kukuruzno brašno.

Ključni korak: Neprekidno mešajte dok smesa polako krčka desetak minuta.

Cicvara je gotova kada osetite da se smesa blago "hvata" za dno i dobija rastegljivu teksturu poput žvake.

Savet za serviranje: Cicvara je najlepša dok je vruća. Poslužite je uz hladno kiselo mleko, jogurt ili omiljenu sezonsku salatu.

Uživajte u ukusu tradicije koji vraća osmeh na lice!

Autor: Dalibor Stankov