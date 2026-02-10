Cicvara: Starinski melem za creva koji vraća snagu posle napornog dana

U potrazi za idealnom večerom koja istovremeno greje dušu i regeneriše telo, često zaboravljamo na bisere naše narodne trpeze. Cicvara, starinsko jelo koje su naše bake pripremale s ljubavlju, nije samo energetski „bum“ već i pravi melem za probavu.
Ovo jelo, duboko ukorenjeno u tradiciji srpskog, crnogorskog i hercegovačkog podneblja, nekada je bilo neizostavan deo svakodnevice. Tajna njene neodoljivosti leži u jednostavnosti i kvalitetu domaćih sastojaka – što su kajmak i sir masniji, to je cicvara kremastija i ukusnija.
Zašto je cicvara dobra za vas?
Pored toga što pruža dugotrajan osećaj sitosti, kombinacija kukuruznog brašna i zdravih masnoća blagotvorno deluje na rad creva. Mnogi je s pravom nazivaju "unutrašnjim melemom" jer umiruje stomak nakon stresnog dana.
Recept koji se prenosi generacijama
Sastojci:
2 dl vode
2 dl mleka
300-400 g sira (škripavca) ili kajmaka
8 kašika belog kukuruznog brašna
1 kašika masti (ako koristite kajmak, mast nije neophodna)
1 kašičica soli
1 kašika meda (za poseban šmek)
Priprema:
U šerpu sipajte mleko, vodu i mast, pa pustite da proključa.
Dodajte sir i so, pa dobro promešajte.
Kada smesa ponovo proključa, smanjite temperaturu i postepeno sipajte kukuruzno brašno.
Ključni korak: Neprekidno mešajte dok smesa polako krčka desetak minuta.
Cicvara je gotova kada osetite da se smesa blago "hvata" za dno i dobija rastegljivu teksturu poput žvake.
Savet za serviranje: Cicvara je najlepša dok je vruća. Poslužite je uz hladno kiselo mleko, jogurt ili omiljenu sezonsku salatu.
Uživajte u ukusu tradicije koji vraća osmeh na lice!
Autor: Dalibor Stankov