Palačinke sa rogačem – jednom kad probate, pravićete ih zauvek!

Ove palačinke sigurno niste probali, a njihov čokoladno-karamelasti ukus osvojit će vas na prvi zalogaj.
Rogač, često zaboravljeni super-sastojak, daje palačinkama prirodnu slatkoću i bogat, dubok ukus koji podseća na čokoladu, ali je blaži i aromatičniji. Savršene su za doručak, desert ili brzinski užitak kada poželite nešto posebno.
Sastojci koji prave razliku
Za smesu vam treba:
- 4 jaja
- 2 kašičice šećera (smeđi šećer daje bogatiji ukus)
- 10 g vanilin šećera ili aroma od vanile
- prstohvat soli
- 500 ml mleka
- na vrh kašičice sode bikarbone (opciono)
- 100 g mlevenog rogača
- 150 g brašna
- malo limunove korice po želji
Ako je smesa previše gusta, dodajte malo vode da postane glatka i tečna.
Tajni fil – med i orasi
Najjednostavniji, a najukusniji fil je kombinacija meda i seckanih oraha. Naravno, možete eksperimentisati i sa drugim filovima po želji: čokolada, krem sir, voće… sve zavisi od raspoloženja i kreativnosti.
Kako ih pripremiti
Palačinke pržite na lagano podmazanom tiganju dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Savet: nemojte previše mešati smesu, rogač dodaje gustinu koja pomaže da se palačinke lepo oblikuju. Filujte dok su još tople i uživajte u mekoći i prirodnoj slatkoći rogača.
Jednom kad probate ove palačinke, postaće vaš omiljeni recept. Prirodna aromatičnost rogača, hrskavi orasi i med stvaraju kombinaciju koju je teško zaboraviti. Savršene su za svaku priliku i garantuju zadovoljstvo svih koji ih probaju.
Autor: S.Paunović