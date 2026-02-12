Palačinke sa rogačem – jednom kad probate, pravićete ih zauvek!

Ove palačinke sigurno niste probali, a njihov čokoladno-karamelasti ukus osvojit će vas na prvi zalogaj.

Rogač, često zaboravljeni super-sastojak, daje palačinkama prirodnu slatkoću i bogat, dubok ukus koji podseća na čokoladu, ali je blaži i aromatičniji. Savršene su za doručak, desert ili brzinski užitak kada poželite nešto posebno.

Sastojci koji prave razliku

Za smesu vam treba:

- 4 jaja

- 2 kašičice šećera (smeđi šećer daje bogatiji ukus)

- 10 g vanilin šećera ili aroma od vanile

- prstohvat soli

- 500 ml mleka

- na vrh kašičice sode bikarbone (opciono)

- 100 g mlevenog rogača

- 150 g brašna

- malo limunove korice po želji

Ako je smesa previše gusta, dodajte malo vode da postane glatka i tečna.

Tajni fil – med i orasi

Najjednostavniji, a najukusniji fil je kombinacija meda i seckanih oraha. Naravno, možete eksperimentisati i sa drugim filovima po želji: čokolada, krem sir, voće… sve zavisi od raspoloženja i kreativnosti.

Kako ih pripremiti

Palačinke pržite na lagano podmazanom tiganju dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Savet: nemojte previše mešati smesu, rogač dodaje gustinu koja pomaže da se palačinke lepo oblikuju. Filujte dok su još tople i uživajte u mekoći i prirodnoj slatkoći rogača.

Jednom kad probate ove palačinke, postaće vaš omiljeni recept. Prirodna aromatičnost rogača, hrskavi orasi i med stvaraju kombinaciju koju je teško zaboraviti. Savršene su za svaku priliku i garantuju zadovoljstvo svih koji ih probaju.

Autor: S.Paunović