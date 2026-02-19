BRZA I ZDRAVA SUPA OD POVRĆA: Ukusna, topla i laka za pripremu

Ako tražite jednostavan način da unesete više vitamina i minerala u svoj dan, ova povrćna supa je prava oaza ukusa i zdravlja.

U savremenom ritmu života, kada su brzi obroci često prvi izbor, lako zaboravimo koliko je važno unositi hranljive i tople obroke koji nas hrane i telo i dušu. Supa od povrća je pravi pogodak među laganim jelima – jednostavna za pripremu, prepuna vitamina i minerala, a istovremeno ukusna i zasitna. U nastavku otkrivamo kako da za svega 20 minuta pripremite supu koja je zdrava, vizuelno primamljiva i savršena za svaki dan.

Sastojci (za 2-3 osobe):

- 1 šargarepa, isečena na kolutiće- 1 tikvica, isečena na kockice- 1 manji krompir, isečen na kockice- 1/2 crvene paprike, sitno iseckane- 1 manji crni luk, sitno iseckan- 2 čena belog luka, sitno iseckana- 600 ml povrćnog bujona- 1 kašika maslinovog uljaSo, biber, suvi začini po ukusu (npr. origano, timijan, peršun)

Priprema:

1. U loncu zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite luk i beli luk dok ne postanu staklasti.2. Dodajte šargarepu, krompir, tikvicu i papriku, i propržite 2-3 minuta uz mešanje.3. Nalijte povrćni bujon i pustite da supa provri, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte 15-20 minuta dok povrće ne omekša.4. Po želji, možete supu blago izblendati za kremastiju teksturu ili ostaviti komade za rustičniji izgled.5. Začinite solju, biberom i omiljenim začinima, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Ova supa je lagana, a dobro zasiti i puna hranljivih sastojaka, idealna za brzi ručak ili večeru, ali i kao deo zdrave dnevne rutine.

Autor: S.Paunović