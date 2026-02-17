KLUB SENDVIČ KAO IZ RESTORANA: Hrskav, sočan i gotov za 15 minuta

Postoji hrana koja nikada ne izlaze iz mode, a klub sendvič je definitivno jedno od njih.

Savršen balans hrskavog hleba, sočnog mesa i svežeg povrća čini ga omiljenim izborom za doručak, brunch ili brzu večeru. Dobra vest je da vam za ovu malu gastro-klasiku nisu potrebni ni restoran ni posebne kulinarske veštine – samo nekoliko kvalitetnih sastojaka i malo pažnje pri slaganju.

Sastojci (za 2 sendviča):

- 6 kriški tost hleba- 4 lista slanine- 2 lista pečene ili grilovane piletine (ili ćuretine)- 2 lista kačkavalja ili čedar sira- 1 svež paradajz, isečen na kolutove- nekoliko listova zelene salate- majonez (po želji i malo senfa)- so i biber po ukusu- malo putera ili maslinovog ulja za tostiranje

Priprema:

1. Tostirajte hleb dok ne postane zlatno-hrskav.2. Slaninu ispecite na tiganju dok ne postane hrskava, a piletinu kratko zagrejte ako je već pečena.3. Prvu krišku premažite tankim slojem majoneza, dodajte salatu, piletinu i sir. Poklopite drugom kriškom.4. Na drugu krišku stavite još malo majoneza, zatim slaninu i kolutove paradajza. Poklopite trećom kriškom.5. Sendvič pažljivo pritisnite, isecite dijagonalno i pričvrstite čačkalicama da zadrži oblik.

Trik za savršeni klub sendvič je u slojevima – svaki zalogaj treba da ima i hrskavost i sočnost. Poslužite ga uz pomfrit, pečeni krompir ili laganu salatu i uživajte u domaćoj verziji klasika koji svi vole.

Autor: S.Paunović