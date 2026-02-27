Miris tradicije na tanjiru: Zašto slanina nije samo užitak, već ima i svoje benefite

Umereno konzumirana, slanina može biti deo izbalansirane ishrane – ključ je u količini, kvalitetu i načinu pripreme.

Slanina je decenijama simbol domaće kuhinje, zimnice i doručka koji drži sitost. Iako je često na listi namirnica koje se prve izbacuju kada se govori o zdravoj ishrani, istina je nijansiranija. Kao i mnoge tradicionalne namirnice, slanina ima svoje prednosti – ali samo ako se konzumira promišljeno i umereno.

Pre svega, slanina je bogata proteinima, koji su ključni za očuvanje mišićne mase, osećaj sitosti i stabilan nivo energije. U manjim količinama može doprineti dužem osećaju sitosti, što znači manje potrebe za grickalicama između obroka. Osim toga, sadrži i određene vitamine iz B grupe, posebno B1, koji učestvuje u pretvaranju hrane u energiju.

Masnoće iz slanine često se posmatraju isključivo negativno, ali organizmu su određene masne kiseline neophodne za hormonski balans i apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima. Posebno kada je reč o domaćoj, kvalitetnoj slanini bez aditiva, njen nutritivni profil je jednostavniji i čistiji nego kod mnogih industrijski prerađenih mesnih proizvoda.

Još jedan benefit je psihološki aspekt hrane. Potpuna restrikcija omiljenih namirnica često dovodi do prejedanja i osećaja krivice. Uvrstiti manju količinu slanine u uravnotežen obrok – uz povrće, integralni hleb ili jaja – može doprineti osećaju zadovoljstva bez narušavanja režima ishrane. Ravnoteža je održivija od strogih zabrana.

Naravno, važno je naglasiti da preterivanje nosi rizike, posebno zbog visokog sadržaja soli i zasićenih masti. Slanina nije svakodnevna potreba, već povremeni dodatak jelovniku. Kada se bira kvalitetan proizvod i konzumira s merom, ovaj tradicionalni specijalitet može imati svoje mesto u savremenoj, svesnoj ishrani – bez griže savesti i bez krajnosti.

Autor: S.Paunović