MAČA – ZELENI NAPITAK KOJI JE OSVOJIO SVET: Napravite ga kod kuće i uživajte kao u kafiću

Jednostavan recept, malo rituala i nekoliko minuta dovolji su za šolju energije i uživanja

Od tradicionalnih japanskih čajnih ceremonija do modernih kafića u metropolama, mača je postala simbol savremenog uživanja. Ovaj fini prah zelenog čaja, vekovima negovan u Japanu, danas se pije širom sveta – od Tokija do Njujorka. Popularnost je eksplodirala zahvaljujući društvenim mrežama i fotografijama savršeno zelene šolje koje preplavljuju platforme poput Instagram, ali iza trenda krije se i ozbiljna priča o ukusu, energiji i ritualu.

Dobra vest je da za pripremu mače nije potrebna posebna veština, niti skupa oprema. Potrebno vam je pola kašičice kvalitetne mače u prahu, oko 70 mililitara tople (ne ključale) vode i, po želji, mleko ili biljni napitak za kremastu varijantu. Idealna temperatura vode je oko 70–80 stepeni – previsoka toplota može pokvariti ukus i učiniti napitak gorkim.

U šolju prvo sipajte maču i malo tople vode, pa je energično umutite malom mutilicom ili običnom žicom dok ne dobijete glatku, blago penastu teksturu. Zatim dodajte ostatak vode za klasičnu verziju, ili zagrejano mleko za popularnu mača late varijantu. Po želji možete dodati kašičicu meda ili prstohvat vanile, ali prava čar je u njenoj prirodnoj, blago travnatoj noti.

Za razliku od kafe, mača daje postepen i stabilan osećaj budnosti. Zahvaljujući kombinaciji kofeina i prirodnih antioksidanasa, energija traje duže i bez naglog pada. Upravo zato mnogi je biraju kao jutarnji ritual ili popodnevni predah – trenutak u danu koji je samo njihov.

Mača nije samo napitak, već mala lična ceremonija. Dok mešate prah i posmatrate kako se zelena pena formira, usporavate tempo i vraćate pažnju na sadašnji trenutak. I dok stalno negde žurimo, možda je upravo to razlog njene globalne popularnosti – naša šolja mira u svetu koji stalno ubrzava.

Autor: S.Paunović