Zdrav, zasitan i pun ukusa: Jelo sa braon pirinčem koje ćete praviti cele zime

Jednostavan recept koji hrani telo, a prija i onima koji ne vole zdravu hranu

Braon pirinač je mnogo više od priloga tokom dijete – to je ozbiljna baza za obrok koji drži sitost satima. Za razliku od belog, zadržava opnu zrna, što znači više vlakana, vitamina B grupe i minerala poput magnezijuma. Sporije podiže nivo šećera u krvi, pa nema naglog pada energije, a stomak ostaje zadovoljan bez osećaja težine. Drugim rečima, idealan je za dane kada želite konkretan, ali pametan obrok.

Jedno od najlepših jela sa braon pirinčem je kremasti “power bowl” sa pečenim povrćem i piletinom u laganom sosu od limuna i tahinija. Kombinacija orašastog ukusa pirinča, sočne piletine i karamelizovanog povrća daje balans koji osvaja na prvi zalogaj. A najbolje od svega – lako se priprema i može da traje dva dana u frižideru.

Recept je jednostavan: skuvajte šolju braon pirinča (kuva se oko 30–35 minuta) u blago posoljenoj vodi. U rerni ispecite tikviceе, papriku i šargarepu začinjene maslinovim uljem, solju i biberom (20 minuta na 200 stepeni). Pileći file propržite na tiganju sa malo belog luka dok ne dobije zlatnu boju. Za sos pomešajte kašiku tahinija, sok pola limuna, malo maslinovog ulja i par kašika tople vode da dobijete kremastu teksturu.

U činiju prvo ide topli pirinač, preko njega povrće i piletina, a zatim sve prelijte sosom i pospite semenkama susama ili peršunom. Dobićete obrok koji izgleda kao iz modernog bistroa, a pravi se bez komplikacija. Ukus je bogat, tekstura raznovrsna, a osećaj sitosti dugotrajan.

Braon pirinač dokazuje da zdrava hrana ne mora da bude dosadna ni bezukusna. Kada ga uparite sa pravim sastojcima, dobijate tanjir koji hrani i daje energiju bez griže savesti. A to je upravo ona vrsta balansa koju sve češće tražimo – da uživamo, a da znamo da činimo nešto dobro za sebe.

Autor: S.Paunović