Azijski miks u činiji: Zdrava pasta koja izgleda kao iz restorana, a pravi se za 20 minuta!

Šarena, sočna i puna ukusa – obrok koji miriše na wok, a prija bez griže savesti.

Na prvi pogled – eksplozija boja. U ovoj činiji se prepliću rezanci, brokoli, crvena paprika, šargarepa i susam, sve povezano sjajnim, aromatičnim sosom. Deluje kao porudžbina iz omiljenog azijskog restorana, ali zapravo je savršen primer kako brz, domaći obrok može da bude i zdrav i vizuelno neodoljiv. Idealno za dane kada želite nešto konkretno, ali lagano.

Osnova su integralni ili pirinčani rezanci, koji su lakši za varenje od klasične bele paste, a u kombinaciji sa povrćem daju balans vlakana, vitamina i dugotrajnije sitosti. Brokoli donosi dozu antioksidanasa, paprika vitamin C, a susam zdrave masti i orašastu notu koja podiže celo jelo. Ako dodate piletinu ili tofu, dobijate kompletan obrok bogat proteinima.

Recept je jednostavan: skuvajte rezance prema uputstvu. Na zagrejanom tiganju ili u woku propržite trakice piletine (ili tofu) na malo susamovog ili maslinovog ulja, pa dodajte seckani beli luk. Ubacite brokoli, papriku i šargarepu isečenu na tanke štapiće i pržite 5–7 minuta da ostanu hrskavi. U posebnoj činiji pomešajte 3 kašike soja sosa, kašiku meda, malo rendanog đumbira i par kapi limuna, pa prelijte preko povrća. Dodajte oceđene rezance i sve dobro promešajte da se ukusi sjedine.

Na kraju pospite susamom i, ako volite, mladim lukom ili čilijem za blagu ljutinu. Dobijate tanjir koji mami i mirisom i izgledom, a pravi se brže nego što biste čekali dostavu. Savršen spoj brzine, zdravlja i punog ukusa.

Autor: S.Paunović