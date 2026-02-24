Bezglutenski hleb: Trend ili stvarna potreba? Evo za koga je dobar i kako da ga napravite kod kuće

Lagani, mirisni hleb bez glutena može biti saveznik varenju – ali nije čarobno rešenje za sve

Bezglutenski hleb poslednjih godina više nije rezervisan samo za osobe sa celijakijom. Sve češće ga biraju i oni koji osećaju nadutost, težinu u stomaku ili žele lakšu varijantu klasičnog peciva. Njegova najveća prednost je što ne sadrži gluten – protein iz pšenice, ječma i raži koji kod osetljivih osoba izaziva probavne tegobe, upale i manjak energije. Kada je napravljen od kvalitetnih brašna poput pirinčanog, heljdinog ili bademovog, može biti bogat vlaknima i lakši za varenje.

Ipak, važno je znati da bez glutena ne znači automatski i zdravije. Industrijske verzije često sadrže više skroba, aditiva i šećera kako bi imale bolju teksturu i ukus. Zato je domaća varijanta najbolji izbor – znate tačno šta jedete, bez skrivenih sastojaka. Dobar bezglutenski hleb može biti mekan, vazdušast i ukusan, bez osećaja težine nakon obroka.

Recept koji uspeva i početnicima: pomešajte 2 šolje pirinčanog brašna, 1 šolju heljdinog brašna, 1 kesicu suvog kvasca, kašičicu soli i kašiku maslinovog ulja. Dodajte oko 2 šolje mlake vode i dobro izmešajte – smesa će biti gušća nego za klasičan hleb, ali ne treba da bude čvrsta kao testo sa glutenom. Ostavite da odstoji 30–40 minuta na toplom, zatim sipajte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 45 minuta na 180 stepeni. Kada dobije zlatnu koricu, ostavite ga da se potpuno ohladi pre sečenja.

Rezultat je hleb sa blagom, orašastom notom i kompaktnom, ali mekom sredinom. Savršen je uz avokado, domaći humus ili jednostavno sa maslinovim uljem i prstohvatom soli. Bezglutenski hleb nije samo trend sa društvenih mreža – za mnoge je način da se osećaju lakše, energičnije i zadovoljnije nakon obroka.

Ključ je u slušanju sopstvenog tela. Ako vam gluten ne prija, ova verzija može biti pravo otkriće. Ako nemate intoleranciju, nema potrebe da ga izbacujete – ali svakako vredi probati domaću varijantu i otkriti koliko jednostavan recept može promeniti svakodnevnu rutinu ishrane.

Autor: S.Paunović