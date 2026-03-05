Bez brašna, bez griže savesti: Recept za bezglutensku picu koja je podjednako hrskava i ukusna

Savršena za one koji izbegavaju gluten, ali i za sve koji žele laganiju verziju omiljenog italijanskog klasika

Postoji nešto posebno u mirisu pice koja se peče – toplina doma, okupljanje oko stola i onaj prvi zalogaj dok se sir još razvlači. Mnogi misle da bez glutena nema prave teksture i hrskave kore, ali istina je da dobra kombinacija brašna i pravi odnos sastojaka mogu dati fantastičan rezultat.

Bezglutenska pica je drugačija interpretacija klasika. Tajna je u kvalitetnoj podlozi i strpljenju da testo kratko odmori pre pečenja.

Sastojci za testo:

- 300 g bezglutenskog brašna (mešavina za hleb ili picu)

- 1 kesica suvog kvasca

- 1 kašičica šećera

- 1 kašičica soli

- 2 kašike maslinovog ulja

- oko 250 ml mlake vode

Za nadev:

- 200 ml paradajz sosa

- 200 g mocarele

- šunka, pečurke, masline, rukola ili po želji

- origano

Priprema:

1. U mlaku vodu dodati šećer i kvasac i ostaviti 10 minuta da zapeni.

2. U činiji pomešati brašno i so, dodati ulje i nadošli kvasac. Zamesiti mekše testo (biće lepljivije nego klasično).

3. Ostaviti da odmori 20–30 minuta.

4. Testo razvući između dva papira za pečenje ili rukama oblikovati na plehu.

5. Peći praznu koru 8–10 minuta na 200 stepeni.

6. Izvaditi, dodati sos, nadev i vratiti u rernu još 10–15 minuta dok sir ne porumeni.

Ako volite hrskaviju koru, dodajte kašiku kukuruznog brašna u smesu ili pecite na donjoj rešetki rerne.

Bezglutenska pica pokazuje da odricanje ne mora da znači gubitak ukusa. Naprotiv – uz malo kreativnosti, dobijate obrok koji je lagan, ukusan i prilagođen vašim potrebama. A najlepši deo? I oni koji ne izbegavaju gluten tražiće parče više.

Autor: S.Paunović