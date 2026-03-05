AKTUELNO

Domaći suši koji osvaja: Jednostavan recept za sve koji žele japanski klasik bez komplikacija

Ne morate ići u restoran da biste uživali u hrskavom, punom ukusa sušiju – ovaj recept može da napravi svaki ljubitelj dobre kuhinje kod kuće

Suši je više od jela – to je iskustvo, igra boja, ukusa i tekstura. Za mnoge, misao o pravljenju kod kuće deluje zastrašujuće: mislite na pažljivo oblikovanje rolni, savršen pirinač i sitno seckane sastojke. Ipak, kada probate ovu jednostavnu verziju, shvatate da je suši pristupačan i zabavan, a rezultat može biti prava zvezda trpeze.

Sastojci:

- 250 g pirinča za suši
- 300 ml vode
- 3 kašike pirinčanog sirćeta
- 1 kašika šećera
- 1/2 kašičice soli
- 4–5 listova nori algi
- 1 avokado
- 1 krastavac
- 150 g svežeg lososa ili dimljenog tofu-a (za vegetarijansku verziju)
- soja sos, wasabi i đumbir za serviranje

Priprema:

1. Pirinač dobro oprati dok voda ne postane bistra, a zatim kuvati 10–12 minuta na tihoj vatri. Ostaviti da se prohladi.
2. U maloj posudi pomešati pirinčano sirće, šećer i so, pa umešati u prohladjeni pirinač.
3. Na bambus prostirku staviti list nori alge, ravnomerno rasporediti pirinač, ostavljajući 2 cm praznog prostora sa vrha.
4. Na donju trećinu staviti trakice avokada, krastavca i lososa/tofua.
5. Pažljivo urolati pomoću prostirke, pritiskajući lagano da rolna bude kompaktna.

Foto: Unsplash.com

Suši kod kuće je dokaz da kvaliteta ne zavisi od restoranskog stola – već od pažnje, strpljenja i svežih sastojaka. Kada probate da ga napravite sami, osećaj zadovoljstva i miris svežih rolni postaju mnogo više od obroka – to je mala kulinarska avantura koja ujedinjuje ukus, estetiku i radost stvaranja.

