Posni uštipci koje morate da probate, svaka kuća u staroj Jugi mirisala je na ovo

Svi koji su odasli u staroj Jugi znaju taj miris. Po ovom receptu se prave posni uštipci mekani kao duša, a još su i posni.
Evo kako se prave posni uštipci, ukusne i mirisni, a koji će mnoge od vas sigurno podsetiti na detinjstvo.
Veliki Vaskršnji post je počeno i mnogi vernici se pridržavaju strogih pravila koja se odnose na njega. Među najpopularnijim jelima inače, pa i u postu su razne pikanterije od testa, a uštici su defintivno omiljeni na mnogim trpezama.
Evo kako se prave posni uštipci, mirisni i mekani ko duša, a koji će vas vratiti u detinjstvo. Svi koji su odrasli u Jugoslaviji dobro znaju da je svaka kuća u to vreme mirisala na ovo savršeno jelo.
Posni uštipci mekani ko duša – sastojci:
20 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog
250-300 ml mlake vode
400 g brašna
1 kašičica šećera
1/2 kašičice soli
ulje za prženje
Priprema:
Kvasac izdrobiti, pomešati sa mlakom vodom i dodati kašičicu šećera, pa ostaviti da se aktivira. Kada se kvasac aktivira dodati so i brašno, pa varjačom zamesiti glatko testo.
Testo dobro izlupati i ostaviti desetak minuta da naraste. U posudu za prženje sipati ulje, pa staviti da se zagreje. Kašikom vaditi uštipke i pržiti na umerenoj temepraturi. Vodite računa da se ravnomerno isprže sa svih strana.
Vadite uštipke na papirni ubrus, kako bi upio višak ulja. Uštipke služite tople, a jednako su dobri i hladni.
Možete ih jesti sa slatkim ili slanim nadevom, ili ih posuti šećerom u prahu.
Autor: S.M.