Posni uštipci koje morate da probate, svaka kuća u staroj Jugi mirisala je na ovo

Svi koji su odasli u staroj Jugi znaju taj miris. Po ovom receptu se prave posni uštipci mekani kao duša, a još su i posni.

Evo kako se prave posni uštipci, ukusne i mirisni, a koji će mnoge od vas sigurno podsetiti na detinjstvo.

Veliki Vaskršnji post je počeno i mnogi vernici se pridržavaju strogih pravila koja se odnose na njega. Među najpopularnijim jelima inače, pa i u postu su razne pikanterije od testa, a uštici su defintivno omiljeni na mnogim trpezama.

Evo kako se prave posni uštipci, mirisni i mekani ko duša, a koji će vas vratiti u detinjstvo. Svi koji su odrasli u Jugoslaviji dobro znaju da je svaka kuća u to vreme mirisala na ovo savršeno jelo.

Posni uštipci mekani ko duša – sastojci:

20 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog

250-300 ml mlake vode

400 g brašna

1 kašičica šećera

1/2 kašičice soli

ulje za prženje

Priprema:

Kvasac izdrobiti, pomešati sa mlakom vodom i dodati kašičicu šećera, pa ostaviti da se aktivira. Kada se kvasac aktivira dodati so i brašno, pa varjačom zamesiti glatko testo.



Testo dobro izlupati i ostaviti desetak minuta da naraste. U posudu za prženje sipati ulje, pa staviti da se zagreje. Kašikom vaditi uštipke i pržiti na umerenoj temepraturi. Vodite računa da se ravnomerno isprže sa svih strana.

Vadite uštipke na papirni ubrus, kako bi upio višak ulja. Uštipke služite tople, a jednako su dobri i hladni.

Možete ih jesti sa slatkim ili slanim nadevom, ili ih posuti šećerom u prahu.

