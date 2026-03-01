POSNI CARSKI MAFINI: Gotovi za pola sata, idealan DORUČAK ILI VEČERA tokom Uskršnjeg posta

Ako ste u potrazi za jednostavnim, a zasitnim receptom koji uspeva iz prve, carski mafini su pravo rešenje.

Pripremaju se brzo, ne zahtevaju posebne kulinarske veštine, a kombinacija kukuruznog brašna, posnog sira i povrća daje im pun, domaći ukus kojem je teško odoleti. Savršeni su za doručak ili večeru u vreme Uskršnjeg posta.

Hrskavi spolja, mekani iznutra i puni mirisa koji će ispuniti celu kuhinju, posni carski mafini su idealni i kada želite nešto zdravo, a drugačije od klasičnih peciva. Lako se pakuju i nose, pa su odličan izbor i za posao, školu ili put. Jednom kada ih probate ovaj recept, vrlo lako će postati stalni deo vašeg jelovnika.

Posni carski mafini

Sastojci:

400 g kukuruznog integralnog brašna

1 kašičica praška za pecivo

½ kašičice kurkume

1 kašika lanenog semena

2 kašike crnog susama

1 šolja kisele vode

100 g posnog sira

100 g kiselih krastavčića

100 g kiselih crvenih paprika

Priprema:

Posni sir, krastavčiće i papriku sitno iseckajte. U dubljem sudu pomešajte kukuruzno brašno, prašak za pecivo, kurkumu, laneno seme, susam, sir, papriku i krastavčiće. Promešajte, dodajte šolju kisele vode, zatim dolivajte toplu vodu kako bi testo bilo retko kao za palačinke. Sve dobro sjedinite i sipajte u korpice za pečenje. Korpice poslažite u pleh za mafine i pecite pola sata na temperaturi od 220 stepeni. Prijatno!

Autor: S.M.