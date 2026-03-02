Posna sarma iz rerne, 1 sastojak daje neverovatan ukus

Verovatno mislite da posna jela ne mogu da zasite ili da im „fali nešto“? A onda se na stolu pojavi posna sarma iz rerne, koja zamiriše...

Posna sarma iz rerne spremljena po ovom receptu oduševiće svakog ko je proba. Jedan sastojak daje joj neverovatan ukus.

Nema boljeg i ukusnijeg ručka u vreme posta od posnih sarmica. Kada jednom probate ovaj recept, nećete se pokajati. Bez obzira što klasičnu sarmu ništa ne može da zameni i ova posna će vas ostaviti bez teksta koliko je ukusna.

Kombinacija namirnica za posnu sarmu će vas oduševiti i potpuno iznenaditi. Ovo je najukusnija posna sarma, mnogi se kunu da je ukusnija od mrsne.

Posna sarma iz rerne – Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa

2 šargarepe

1 dimljena riba po ukusu

250 g pirinča

2 praziluka

2 crna luka

1 veći krompir

150 g mlevenih ili seckanih oraha

začini po želji

Priprema:

Propržite seckan crni luk i praziluk, pa dodajte rendani šargarepu, krompir i još kratko prodinstajte.

Za to vreme pirinač potopite u vodi i dodajte u tiganj sa povrćem. Dinstajte nekih 10 minuta, začinite po želji.

Sklonite sa šporeta, pa dodajte orahe i ribu koju ste iscepkali.

Uvijte sarme, pa ređajte u vatrostalnu ili zemljanu posudu.

Poređajte i listove kupusa, pa prelijte vodom koju ste pomešali sa malo začinske paprike.

Pecite na 150°C oko 4 sata. Dobićete posnu sarmu koja ima punu teksturu, miris i ukus, toliko bogata da niko ne pita da li je posna.

Sarma simbol zajedništva

Sarma je jedno od retkih jela koje se podjednako voli u svim krajevima Balkana. Bilo da je posna ili mrsna, ona okuplja porodicu oko stola. U vreme posta, posna sarma pokazuje da tradicija ne mora da znači odricanje, već prilagođavanje i kreativnost.

Najčešća pitanja o posnoj sarmi

1. Može li se posna sarma zamrznuti?

– Da, zadržava ukus i do mesec dana.

2. Koji kupus je najbolji?

– Kiseli kupus iz bureta daje najautentičniji ukus.

3. Koliko dugo se kuva?

Najbolje je krčkati najmanje 2 sata na tihoj vatri.

Autor: S.M.