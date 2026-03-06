ŠTA ZAPRAVO ZNAČI 'Al dente'? Izraz koji sve češće viđamo na pakovanjima paste krije zanimljivu kulinarsku priču.

Mnogi koriste ovaj izraz u kuhinji, ali malo ko zna njegovo pravo značenje i poreklo.

U poslednje vreme izraz „al dente“ sve češće se može čuti u kulinarskim emisijama, restoranima, ali i videti na pakovanjima testenine u prodavnicama. Ipak, iako ga mnogi koriste, veliki broj ljudi zapravo ne zna šta tačno znači niti odakle potiče.

Izraz potiče iz italijanskog jezika i u doslovnom prevodu znači „na zub“. U kulinarstvu se koristi da opiše testeninu koja je kuvana tako da ostane blago čvrsta pod zubima, odnosno da nije potpuno mekana i prekuvana. Upravo takva tekstura smatra se idealnom u tradicionalnoj italijanskoj kuhinji.

Ovaj način pripreme paste ima dugu istoriju u Italiji, gde je testenina vekovima bila jedan od osnovnih sastojaka ishrane. Italijanski kuvari su vremenom razvili pravilo da pasta treba da zadrži blagu čvrstinu, jer se tako bolje slaže sa sosovima i zadržava prirodnu strukturu.

Zanimljivo je i da mnogi stručnjaci za ishranu ističu da testenina kuvana „al dente“ može imati nešto niži glikemijski indeks u odnosu na potpuno raskuvanu pastu. To znači da se sporije vari i postepeno oslobađa energiju.

Zato se na brojnim pakovanjima testenine danas može videti napomena o vremenu kuvanja „za al dente“. Na taj način proizvođači ukazuju na trenutak kada pasta dostiže idealnu teksturu kakvu preporučuje tradicionalna italijanska kuhinja.

Autor: S.Paunovi'