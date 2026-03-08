Domaće njoke iz snova: Savršenstvo koje morate da probate!

Mekane, nežne i savršeno kremaste – ove njoke su dokaz da je kuvanje kod kuće pravo malo zadovoljstvo.

Postoji nešto čarobno u pripremi hrane od nule. Kada umesite testo, oblikujete njoke i gledate kako nežno klize u ključalu vodu, shvatite da je to više od obroka. Domaće njoke imaju tu prednost što svaka porodica može da ih prilagodi svom ukusu, dodajući omiljeni sos, sir ili začine. Recept za domaće njoke:

Sastojci (za 4 osobe):

- 1 kg krompira- 250–300 g brašna- 1 jaje- Prstohvat soli- Maslac i parmezan po želji

Priprema:

1. Krompir skuvajte u ljusci, ogulite i zgnječite dok je još topao.2. Dodajte jaje, so i postepeno umešajte brašno dok ne dobijete glatko, mekano testo.3. Na pobrašnjenoj površini oblikujte valjke, a zatim ih sečite na komadiće dužine oko 2 cm. Po želji napravite brazde viljuškom.4. Njoke kuvajte u ključaloj slanoj vodi dok ne isplivaju na površinu (oko 2–3 minuta).5. Prelijte ih maslacem, pospite parmezanom ili prelijte omiljenim sosom.

Mekane, nežne, s mirisom krompira i maslaca – domaće njoke podsećaju na detinjstvo, porodične ručkove i male trenutke sreće u svakodnevici. A najbolje od svega? Njoke koje sami napravite kod kuće uvek imaju tu dodatnu dozu ljubavi, koju nijedna kupovna verzija ne može da ponudi.

Autor: S.Paunović