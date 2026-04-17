Posni paprikaš koji osvaja ukusom: Savršen bez mesa, a pun arome!

Lagan, ukusan i zasitan — idealan obrok za svaki dan.

Paprikaš bez mesa je dokaz da jednostavna jela mogu biti izuzetno bogata ukusom. Ova verzija omiljenog domaćeg specijaliteta oslanja se na povrće i začine koji zajedno stvaraju pun, aromatičan obrok. Idealan je za dane posta, ali i za sve koji žele laganiji ručak bez odricanja od dobrog ukusa.

Osnova svakog dobrog paprikaša je dobro izdinstan luk i kvalitetna mlevena paprika. Upravo oni daju dubinu i onu prepoznatljivu toplinu jelu. Kada se tome dodaju krompir, šargarepa i drugo povrće, dobija se savršena kombinacija teksture i ukusa koja može parirati i klasičnim, mesnim verzijama.

RECEPT ZA PAPRIKAŠ BEZ MESA

Sastojci:

- 2 glavice crnog luka- 2 šargarepe- 3–4 krompira- 1 crvena paprika- 200 g pečuraka- 2 čena belog luka- 1 kašika mlevene slatke paprike- 1 kašičica aleve paprike (po želji ljute)- 1 kašika paradajz pirea- So, biber, lovorov list- Malo ulja- Peršun za kraj

Priprema:

1. Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast.2. Dodajte šargarepu isečenu na kolutiće i papriku, pa kratko dinstajte.3. Ubacite pečurke i beli luk, pa nastavite da dinstate dok povrće ne omekša.4. Sklonite sa vatre, dodajte mlevenu papriku i paradajz pire, pa promešajte da se ukusi sjedine.5. Vratite na ringlu, dodajte krompir isečen na kocke, lovorov list i nalijte vodom da prekrije sve sastojke.6. Kuvajte na srednjoj vatri oko 30 minuta, dok krompir ne omekša i paprikaš se ne zgusne.7. Na kraju začinite po ukusu i pospite svežim peršunom.

Ovaj paprikaš je savršen primer kako bez mesa možete dobiti obrok koji je i hranljiv i ukusan. Najbolje ide uz parče svežeg hleba, a još je bolji kada malo odstoji — jer tada ukusi postaju još bogatiji.

Autor: S.Paunović