Evo kako da pravilno operete jagode: Očistite ih od pesticida za tren, jedan sastojak je ključan

Jagode su među najpopularnijim voćem u proleće, ali mnogi ne znaju da obično ispiranje pod mlazom vode nije dovoljno da ih temeljno očisti.

Na njihovoj kori često se zadržavaju ostaci zemlje, pesticida i raznih bakterija koje se ne uklanjaju tako lako.

Zbog toga je važno da ih pravilno operete pre jela ili serviranja.

Zašto samo voda nije dovoljna?

Površina jagoda je specifična, puna sitnih rupica u kojima se lako zadržavaju nečistoće. Kratko ispiranje ukloni samo deo prljavštine, dok štetne materije mogu ostati.

Kako ih najbolje očistiti?

Postoji jednostavan postupak koji daje mnogo bolje rezultate:

- Sipajte hladnu vodu u činiju

- Dodajte malo sode bikarbone ili sirćeta

- Stavite jagode i ostavite ih da odstoje 10 do 15 minuta

Ova mešavina pomaže u uklanjanju pesticida i bakterija. Nakon toga ih dobro isperite čistom vodom i pažljivo osušite.

Greška koju treba izbeći

Ne skidajte peteljke pre pranja. Ako to uradite, jagode će upiti vodu, izgubiti aromu i brže se pokvariti.

Korisni saveti

- Nemojte ih držati predugo u vodi jer mogu omekšati

- Držite ih u frižideru, ali ih perite neposredno pre jela

- Uklonite oštećene plodove kako ne bi ubrzali kvarenje ostalih

Autor: Marija Radić