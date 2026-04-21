Kako da mafini sa šargarepom i krem sirom postanu omiljeni kolač na svakom porodičnom okupljanju

Mekani, sočni i prekriveni bogatom kremom od sira - mafini sa šargarepom savršen su izbor za svaku priliku. Bilo da ih pripremate za porodično okupljanje, rođendan ili kao slatki užitak uz kafu, ovaj desert lako postaje favorit na stolu.

Ako volite kombinaciju šargarepe i krem sira, ovo bi mogao postati vaš novi omiljeni recept. Savršen balans slatkog i blago začinjenog ukusa, uz osvežavajuću kremu, osvojiće čak i one koji inače ne posežu za slatkišima.

Sastojci za mafine sa šargarepom i krem sirom:

Za mafine:

180 ml ulja

190 g smeđeg šećera

1 i po kašičica vanilin šećera

2 jaja

180 g šargarepe (oljuštene, izrendane i sitno seckane)

160 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice sode bikarbone

1 i 1/4 kašičice mlevenog cimeta

1/4 kašičice mlevenog đumbira

3/4 kašičice soli

Za krem od sira:

140 g krem sira (omekšalog)

75 g putera (slanog, omekšalog)

250 g šećera u prahu

1 kašičica vanilin šećera

Priprema:

Zagrejte rernu na 175 stepeni i pripremite pleh za mafine sa 12 kalupa, koje lagano podmažite.

Šargarepu izrendajte, a zatim je dodatno sitno iseckajte kako bi tekstura bila što finija.

U velikoj posudi umutite ulje, smeđi šećer, jaja i vanilin šećer dok ne dobijete ujednačenu, penastu smesu. Dodajte pripremljenu šargarepu, pa sve lagano sjedinite.

U posebnoj posudi pomešajte suve sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, đumbir i so. Postepeno ih dodajte u smesu i lagano mešajte dok se sve ne poveže - pazite da ne preterate sa mešanjem.

Kalupiće napunite do dve trećine i pecite 16 do 17 minuta. Proverite da li su pečeni tako što ćete lagano pritisnuti sredinu mafina, ako se vraća u prvobitni oblik, gotovi su. Ako ostane udubljenje, pecite još nekoliko minuta.

Za krem, mikserom umutite omekšali krem sir i puter dok ne postanu glatki i kremasti. Dodajte šećer u prahu i vanilin šećer, pa sve dobro sjedinite. Ako je krema previše mekana, stavite je kratko u frižider da se stegne.

Ohlađene mafine premažite kremom od sira i poslužite odmah ili ih čuvajte u frižideru do serviranja.

Autor: S.M.