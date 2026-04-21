ČOKOLADNI KAPKEJK MAFINI SA ŠLAGOM I KARAMEL MРVICAMA: Savršen desert koji se topi u ustima!

Sočni, mekani i kremasti – ovi mafini su idealna kombinacija čokolade, laganog šlaga i hrskave karamele.

Ako tražiš desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, a pravi se jednostavno kod kuće – ovi čokoladni kapkejk mafini su pun pogodak. Mekani biskvit, bogata čokolada, lagani šlag i hrskave karamel mrvice čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

Sastojci za mafine:

- 2 jaja- 120 g šećera- 1 vanilin šećer- 100 ml ulja- 150 ml mleka- 180 g brašna- 2 kašike kakaa- 1 prašak za pecivo- 100 g čokolade za kuvanje (seckane ili kapljice)

Za dekoraciju:

- 200 ml slatke pavlake (za šlag)- 1–2 kašike šećera u prahu (po ukusu)- karamel mrvice ili usitnjeni karamel bomboni

Priprema:

U većoj posudi umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok smesa ne postane penasta i svetlija. Dodajte ulje i mleko, pa sve lagano sjedinite. U drugoj posudi pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa suve sastojke postepeno dodajte u tečnu smesu. Na kraju umešajte komadiće čokolade kako bi se ravnomerno rasporedili u testu. Smesu sipajte u kalupe za mafine, puneći ih do oko 2/3 visine.Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 18–22 minuta, u zavisnosti od rerne. Kada su gotovi, ostavite ih da se potpuno ohlade.

Dekoracija:

Umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu dok ne dobijete čvrst šlag. Svaki mafin ukrasite bogatim slojem šlaga, a zatim pospite karamel mrvicama koje daju hrskav i aromatičan završetak.

Ako želite dodatni wow efekat, u sredinu mafina možete dodati malo otopljene čokolade ili karamel pre pečenja – dobićete tečni centar koji se topi pri svakom zalogaju. Ovi kapkejk mafini su idealni za slavlja, kafu sa prijateljima ili kada jednostavno želite nešto slatko, brzo i neodoljivo.

Autor: S.Paunović