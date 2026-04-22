AKTUELNO

Lifestyle

DOMAĆA ČOKOLADA SA PISTAĆIMA: Luksuzni desert koji praviš za 10 minuta!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Kremasta, hrskava i puna ukusa – ova čokolada sa pistaćima je jednostavan domaći hit koji izgleda kao iz butika.

Ako voliš kombinaciju bogate čokolade i blago slanih pistaća, ovaj recept će ti postati omiljeni brzi desert. Domaća čokolada sa pistaćima izgleda luksuzno, a priprema je toliko jednostavna da možeš da je napraviš bilo kada – bez posebnih alata i komplikacija.

Foto: Pixabay.com

Sastojci:

- 200 g crne ili mlečne čokolade (po izboru)- 1 kašika kokosovog ulja ili putera- 80–100 g pistaća (oljuštenih i blago krupno seckanih)- prstohvat soli (opciono, za jači ukus)- po želji: malo meda ili suvog voća (brusnica, urme)

Priprema:

Čokoladu izlomite na kockice i istopite na pari ili u mikrotalasnoj pećnici, uz povremeno mešanje. Dodajte kašiku kokosovog ulja ili putera kako bi čokolada bila glatka i sjajnija. Kada se smesa potpuno otopi, umešajte seckane pistaće i lagano promešajte da se ravnomerno rasporede. Ako želite kontrast ukusa, dodajte prstohvat soli – ona pojačava slatkoću čokolade i daje poseban gurmanski efekat.

Oblikovanje:

Smesu sipajte u mali pleh obložen papirom za pečenje ili u silikonske kalupe. Poravnajte površinu i po vrhu dodatno pospite pistaćima za lepši izgled i dodatnu hrskavost. Stavite u frižider na 30–60 minuta, dok se čokolada potpuno ne stegne.

Serviranje:

Kada se stegne, izlomite na nepravilne komade ili izvadite iz kalupa. Dobijate domaću “artisan” čokoladu koja izgleda kao iz skupe poslastičarnice, a pravi se za tren.

Ova čokolada sa pistaćima je savršena kada želiš nešto slatko, ali elegantno – bilo da je jedeš uz kafu, poklanjaš ili jednostavno čuvaš u frižideru za “hitne situacije”.

Autor: S.Paunović

#Dezert

#Domaća čokolada sa pistaćima

#recepti

#čokolada

POVEZANE VESTI

