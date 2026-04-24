Bezglutenska pica koja osvaja na prvi zalogaj: Recept za testo koje je lagano, mekano i ukusno!

Zaboravi na kompromise – ovo testo prija svima, a posebno onima kojima gluten pravi problem.

Bezglutenska ishrana više odavno ne znači odricanje od omiljenih jela, a pica je najbolji dokaz za to. Uz pravi recept, testo može biti jednako mekano, vazdušasto i ukusno kao klasično, samo bez glutena. Ovaj recept je idealan za sve koji žele laganiju varijantu, ali i za one kojima je bezglutenska ishrana medicinska potreba.

Za pripremu testa potrebno je: 250 g bezglutenskog brašna (mešavina pirinčanog, kukuruznog ili gotove GF mešavine), 1 kašičica suvog kvasca, 1 kašičica šećera, 1 kašičica soli, 2 kašike maslinovog ulja i oko 200 ml mlake vode. Kvasac se prvo aktivira u vodi sa šećerom, zatim se dodaju suvi sastojci i ulje, pa se sve dobro sjedini u glatku, malo lepljivu smesu.

Testo se ne mesi kao klasično – dovoljno je da se dobro promeša varjačom ili mikserom sa nastavcima za testo. Zbog odsustva glutena, struktura je drugačija, ali rezultat je lagano i mekano testo koje se lako razvlači uz pomoć brašna ili papira za pečenje. Ostaviti ga da odstoji oko 30–45 minuta pre oblikovanja i pečenja.

Ono što ovaj recept čini posebnim jeste činjenica da ne prija samo onima koji izbegavaju gluten iz navike, već je posebno važan za osobe sa zdravstvenim stanjima poput Hašimotov tireoiditis i Celijakija. Kod Celijakija, unos glutena izaziva autoimunu reakciju i oštećenje tankog creva, dok se kod Hašimotov tireoiditis često preporučuje individualni pristup ishrani, gde mnogima smanjenje ili izbacivanje glutena doprinosi boljem osećaju i energiji.

Pečenje se vrši u unapred zagrejanoj rerni na visokoj temperaturi, oko 220°C, dok ivice ne postanu zlatne i blago hrskave. Nakon toga, dodaci su potpuno po želji – od klasičnog paradajz sosa i sira, do povrća, piletine ili vegetarijanskih varijanti.

Ova pica dokazuje da bezglutenska ishrana ne mora da bude ograničenje, već prilika za nove, ukusne i lagane recepte koje mogu da uživaju svi – bez razlike.

Autor: S.Paunović