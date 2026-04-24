Slatke kiflice koje mirišu na detinjstvo: Mekane, vazdušaste i nestaju za čas!

Jedan jednostavan recept za savršene domaće kiflice koje uvek uspevaju – idealne uz kafu, čaj ili kao slatki užitak u toku dana.

Slatke kiflice su jedan od onih recepata koji vraćaju u detinjstvo, u kuhinju koja miriše na vanilu i sveže pečeno testo. Mekane su, blago slatke i toliko jednostavne da ih može napraviti svako, čak i ako nema mnogo iskustva u pravljenju testa. Njihova čar je u tome što su uvek prave – bilo da ih jedeš tople ili sutradan.

Za pripremu je potrebno: 500 g brašna, 1 kocka svežeg kvasca (ili 1 kesica suvog), 250 ml mlakog mleka, 80 ml ulja, 2 kašike šećera, 1 jaje i prstohvat soli. Za fil možeš koristiti džem po izboru, eurokrem ili mleveni orah pomešan sa šećerom, a za završni efekat šećer u prahu.

Prvo se kvasac aktivira u mlakom mleku sa šećerom. Kada zapeni, dodaju se jaje, ulje, so i brašno, pa se umesi mekano i elastično testo. Ostavlja se da naraste oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči volumen. Upravo taj korak daje kiflicama njihovu prepoznatljivu mekoću.

Nakon dizanja, testo se deli na manje loptice koje se razvuku u krug i seku na trouglove. Na širi deo se stavlja fil, pa se kiflice urolaju i slažu na pleh obložen papirom za pečenje. Peče se na 180°C oko 15–20 minuta, dok blago ne porumene.

Još tople kiflice mogu se posuti šećerom u prahu, a rezultat je mekano, mirisno pecivo koje se topi u ustima. Ovaj recept je idealan za porodične trenutke, iznenadne goste ili jednostavno kada želiš nešto slatko i domaće, bez mnogo komplikacije.

Autor: S.Paunović