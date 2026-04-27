Najveće greške kod mariniranja mesa: Roštilj će bez njih biti još ukusniji

Dobar roštilj ne nastaje tek kada meso stigne na rešetku, sve počinje mnogo ranije, tokom pripreme. Iako se često misli da je presudan samo kvalitet mesa, pravi trik za sočan i ukusan zalogaj krije se u marinadi.
Mariniranje nije zahtevno, ali traži malo pažnje i osnovno znanje. Spoj ulja, začina i kiselina može potpuno promeniti ukus mesa, ali samo kada se pravilno koristi.
Vlažno meso
Greška koju mnogi prave je da meso stave u marinadu dok je još vlažno.
Iako deluje bezazleno, to može pokvariti krajnji rezultat. Pre mariniranja, meso treba dobro obrisati papirnim ubrusom. Kada je površina suva, marinada se bolje upija i ravnomerno raspoređuje, dok na mokrom mesu lako sklizne i razblaži se.
Posledica su slabiji ukus i lošija tekstura.
Vreme mariniranja
Vreme koje meso provede u marinadi takođe je važno. Najbolje je da odstoji nekoliko sati, a idealno preko noći ili čak do dva dana u frižideru, kako bi začini prodrli dublje.
Ako ste u žurbi, i par sati može biti dovoljno, ali tada je bolje da meso nije hladno iz frižidera.
Vrsta mesa
Važno je i prilagoditi marinadu vrsti mesa.
Govedina podnosi jače ukuse poput belog luka, vina i ruzmarina, svinjetini prijaju senf, pivo i blaži začini, piletina voli citrusne note, med i začinsko bilje, dok riba zahteva kraće mariniranje i laganije arome.
Na kraju, pravilo je jednostavno, marinada treba da istakne prirodan ukus mesa, a ne da ga potpuno prekrije.
Autor: Marija Radić