AKTUELNO

Lifestyle

Najveće greške kod mariniranja mesa: Roštilj će bez njih biti još ukusniji

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Dobar roštilj ne nastaje tek kada meso stigne na rešetku, sve počinje mnogo ranije, tokom pripreme. Iako se često misli da je presudan samo kvalitet mesa, pravi trik za sočan i ukusan zalogaj krije se u marinadi.

Mariniranje nije zahtevno, ali traži malo pažnje i osnovno znanje. Spoj ulja, začina i kiselina može potpuno promeniti ukus mesa, ali samo kada se pravilno koristi.

Vlažno meso

Greška koju mnogi prave je da meso stave u marinadu dok je još vlažno.

Iako deluje bezazleno, to može pokvariti krajnji rezultat. Pre mariniranja, meso treba dobro obrisati papirnim ubrusom. Kada je površina suva, marinada se bolje upija i ravnomerno raspoređuje, dok na mokrom mesu lako sklizne i razblaži se.

Posledica su slabiji ukus i lošija tekstura.

Vreme mariniranja

Vreme koje meso provede u marinadi takođe je važno. Najbolje je da odstoji nekoliko sati, a idealno preko noći ili čak do dva dana u frižideru, kako bi začini prodrli dublje.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ako ste u žurbi, i par sati može biti dovoljno, ali tada je bolje da meso nije hladno iz frižidera.

Vrsta mesa

Važno je i prilagoditi marinadu vrsti mesa.

Govedina podnosi jače ukuse poput belog luka, vina i ruzmarina, svinjetini prijaju senf, pivo i blaži začini, piletina voli citrusne note, med i začinsko bilje, dok riba zahteva kraće mariniranje i laganije arome.

Na kraju, pravilo je jednostavno, marinada treba da istakne prirodan ukus mesa, a ne da ga potpuno prekrije.

Autor: Marija Radić

#Meso

#Roštilj

#frižider

#mariniranje

#vrsta mesa

