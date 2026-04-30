Hrskavi krompir i sočni čeri paradajz iz rerne: Jednostavan recept koji osvaja na prvi zalogaj!

Savršen spoj ukusa i tekstura – idealan prilog ili lagani obrok gotov bez mnogo truda.

Ako tražite brz, ukusan i zdrav obrok koji ne zahteva mnogo sastojaka, krompir i čeri paradajz iz rerne su pravi izbor. Ova kombinacija donosi savršen balans – spolja hrskav krompir i sočan, blago karamelizovan paradajz koji oslobađa puninu ukusa tokom pečenja.

Za pripremu vam je potrebno nekoliko srednjih krompira, šaka čeri paradajza, maslinovo ulje, so, biber i začini po želji poput belog luka u prahu, ruzmarina ili origana. Krompir isecite na kriške ili kockice, a čeri paradajz ostavite cele. Sve ubacite u veću posudu, začinite i dobro promešajte kako bi se ukusi ravnomerno rasporedili.

Rernu zagrejte na 200 stepeni, a zatim smesu rasporedite po plehu obloženom papirom za pečenje. Važno je da krompir ne bude nagomilan kako bi se lepo ispekao i dobio zlatnu koricu. Pecite oko 35 do 45 minuta, uz povremeno mešanje, dok krompir ne postane hrskav, a paradajz lagano ne popuca i pusti sokove.

Ovaj jednostavan recept možete lako prilagoditi svom ukusu. Dodajte crni luk, papriku ili čak malo feta sira pred kraj pečenja za bogatiji ukus. Takođe, može poslužiti kao savršen prilog uz meso ili ribu, ali i kao samostalan obrok za dane kada želite nešto lagano.

Na kraju, pospite svežim peršunom ili parmezanom i poslužite dok je još toplo. Ovaj recept je dokaz da i najjednostavnije namirnice mogu dati fantastičan rezultat kada se pravilno pripreme.

Autor: S.Paunović