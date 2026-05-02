Krem bela čorba - dragulj klasične kuhinje: Recept za savršen domaći obrok!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Baršunasta tekstura i bogat ukus – jednostavna čorba koja uspeva baš svima.

Krem bela čorba je klasik domaće kuhinje koji nikada ne izlazi iz mode. Njena nežna tekstura i blagi, ali bogat ukus čine je savršenim izborom za sve prilike – bilo da želite lagani ručak ili uvod u svečani obrok. Osnovu ove čorbe čine jednostavni sastojci, ali upravo u tome leži njena čar.

Za pripremu će vam biti potrebni pileće belo meso ili povrće za laganiju varijantu, šargarepa, krompir, crni luk, malo putera, brašno, pavlaka za kuvanje i začini. Najpre se na puteru proprži sitno seckan luk, zatim se dodaje šargarepa i krompir isečen na kockice, kao i meso ukoliko ga koristite. Sve se naliva vodom ili bujonom i kuva dok sastojci ne omekšaju.

Kada je povrće kuvano, dolazi ključni korak – blendiranje. Čorba se pretvara u kremastu masu, a zatim se vraća na šporet gde se dodatno obogaćuje zaprškom od brašna i putera ili jednostavno pavlakom za kuvanje. Ovaj korak daje onu prepoznatljivu gustinu i punoću ukusa.

Začini igraju važnu ulogu – so, biber i malo peršuna biće sasvim dovoljni, ali možete dodati i prstohvat muskatnog oraščića za dodatnu aromu. Važno je da se čorba kuva još nekoliko minuta nakon dodavanja pavlake kako bi se svi ukusi lepo sjedinili.

Servirajte toplu, uz kockice prepečenog hleba ili krutone. Krem bela čorba je pravi dokaz da najjednostavnija jela često ostavljaju najjači utisak – lagana, zasitna i uvek rado viđena na trpezi.

Autor: S.Paunović

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Letnja krem čorba od paradajza bez pavlake: Ukusna, lagana i gotova za 1 sat!

Lifestyle

HARINGA NA DOMAĆI NAČIN: Ukus koji osvaja na prvi zalogaj – recept koji morate da probate!

Lifestyle

Palačinke za koje će vam svi tražiti recept: Trik koji pomaže da testo bude savršeno mekano i tanko

Lifestyle

Mekike sa jogurtom gotove za 10 minuta: Ovako vazdušaste i mekane postaće vaš omiljeni obrok

Lifestyle

Krem čorba od tikvica i krompira: Savršen letnji obrok koji prija stomaku

Lifestyle

LAGANA, A HRANLJIVA SALATA: Savršen obrok za ručak ili večeru!