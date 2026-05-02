Savršen ručak bez greške: Hrskavi oslić uz blitvu i krompir i domaći pomfrit!

Jednostavan, ukusan i izbalansiran obrok koji spaja mediteranske ukuse i omiljeni klasik na tanjiru.

Oslić je jedna od najpraktičnijih riba za pripremu – blagog je ukusa, brzo se sprema i odlično se slaže sa raznim prilozima. Za ovaj recept potrebno je filete oslić posoliti, pobiberiti i uvaljati u brašno ili prezle, a zatim pržiti na umerenoj temperaturi dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu. Po želji, možete dodati i malo limunovog soka za svežinu koja savršeno prati ribu.

Kao lagan i zdrav kontrast, tu je salata od blitva i krompir. Blitvu kratko obarite u slanoj vodi, a krompir skuvajte i isecite na kocke. Kada se prohlade, pomešajte ih uz dodatak belog luka, maslinovog ulja i malo sirćeta. Ova kombinacija donosi bogatstvo ukusa, ali i hranljivih materija.

Za one koji ne mogu bez klasike – tu je i pomfrit. Krompir isečen na štapiće ispržite u dubokom ulju dok ne postane hrskav spolja, a mekan iznutra. Ako želite zdraviju varijantu, možete ga pripremiti i u rerni uz minimalno ulja.

Ono što ovaj obrok čini posebnim jeste balans – kombinacija proteina iz ribe, vlakana iz povrća i energije iz krompira. Iako pomfrit važi za grešno zadovoljstvo, u umerenim količinama savršeno se uklapa u ovu priču.

Na kraju, ovaj ručak je dokaz da nije potrebno mnogo komplikacije da biste dobili ukusan i kompletan obrok. Uz malo truda i prave sastojke, na stolu možete imati jelo koje će zadovoljiti i nepca i potrebe organizma.

Autor: S.Paunović