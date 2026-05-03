Kolač od jagoda prelepog ukusa: Jednostavan recept za desert koji nestaje za čas (VIDEO)

Kolač sa jagodama je idealan za sve koji vole voćne deserte. Po ukusu podseća na klasični žuti kolač sa višnjama, samo što su u ovoj verziji višnje zamenjene sočnim jagodama, što mu daje svežiju i nežniju aromu.

Sezona jagoda je pravo zadovoljstvo za sve koji vole ovo voće, jer tada nastaje pravo vreme za uživanje u raznim poslasticama. A kada nam dosadi da ih jedemo sveže, prirodno počinjemo da tražimo nove načine kako da ih iskoristimo u kolačima i drugim slatkim receptima.

Mekan i vazdušast biskvit obogaćen je komadićima jagoda, dok se preko njega preliva sočan preliv od istog voća. Upravo ta kombinacija čini ovaj kolač izuzetno sočnim i ukusnim desertom kojem je teško odoleti.

Sastojci:

2 velika jaja

1 šolja šećera

1 šolja pavlake

1/2 šolje maslinovog ulja

1 kašičica ekstrakta vanile

2 šolje višenamenskog brašna

2 kašičice praška za pecivo

1/4 kašičice soli

350 g jagoda, očišćenih i prepolovljenih

1 kašičica šećera u prahu

450 g jagoda (za pripremu sosa)

1/4 šolje šećera (za sos od jagoda)

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom mikserom na velikoj brzini oko 5 minuta, dok smesa ne postane penasta. Zatim dodajte pavlaku, ulje i vanilu, pa nastavite da mutite na manjoj brzini dok se sve lepo ne sjedini.

U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Suve sastojke zatim postepeno dodajte u prethodnu smesu i kratko sjedinite dok ne dobijete glatko testo.

Polovinu testa sipajte u prethodno podmazan kalup za pečenje.

Preko raspoređene smese pospite polovinu iseckanih jagoda, zatim dodajte preostalo testo. Na vrh poređajte ostatak jagoda (oko 150 g) i lagano ih utisnite u smesu.

Kolač pecite na 200 stepeni Celzijusa oko 45-55 minuta. Nakon pečenja ostavite ga da se hladi 15-20 minuta pre sečenja i serviranja.

Dok se kolač peče, pripremite sos od jagoda. U blender stavite 450 grama jagoda i 1/4 šolje šećera (ili količinu prilagodite ukusu), pa blendajte dok ne dobijete glatki pire.

Po želji, gotov kolač možete posuti šećerom u prahu. Prilikom serviranja, svaku krišku obilno prelijte pripremljenim sosom od jagoda.

Na kraju, prelijte ceo kolač sosom i uživajte u ovom sočnom i aromatičnom desertu punom ukusa jagoda.

Autor: Marija Radić