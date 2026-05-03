Kolač od jagoda prelepog ukusa: Jednostavan recept za desert koji nestaje za čas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Kolač sa jagodama je idealan za sve koji vole voćne deserte. Po ukusu podseća na klasični žuti kolač sa višnjama, samo što su u ovoj verziji višnje zamenjene sočnim jagodama, što mu daje svežiju i nežniju aromu.

Sezona jagoda je pravo zadovoljstvo za sve koji vole ovo voće, jer tada nastaje pravo vreme za uživanje u raznim poslasticama. A kada nam dosadi da ih jedemo sveže, prirodno počinjemo da tražimo nove načine kako da ih iskoristimo u kolačima i drugim slatkim receptima.

Mekan i vazdušast biskvit obogaćen je komadićima jagoda, dok se preko njega preliva sočan preliv od istog voća. Upravo ta kombinacija čini ovaj kolač izuzetno sočnim i ukusnim desertom kojem je teško odoleti.

Sastojci:

2 velika jaja

1 šolja šećera

1 šolja pavlake

1/2 šolje maslinovog ulja

1 kašičica ekstrakta vanile

2 šolje višenamenskog brašna

2 kašičice praška za pecivo

1/4 kašičice soli

350 g jagoda, očišćenih i prepolovljenih

1 kašičica šećera u prahu

450 g jagoda (za pripremu sosa)

1/4 šolje šećera (za sos od jagoda)

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom mikserom na velikoj brzini oko 5 minuta, dok smesa ne postane penasta. Zatim dodajte pavlaku, ulje i vanilu, pa nastavite da mutite na manjoj brzini dok se sve lepo ne sjedini.

U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Suve sastojke zatim postepeno dodajte u prethodnu smesu i kratko sjedinite dok ne dobijete glatko testo.

Polovinu testa sipajte u prethodno podmazan kalup za pečenje.

Preko raspoređene smese pospite polovinu iseckanih jagoda, zatim dodajte preostalo testo. Na vrh poređajte ostatak jagoda (oko 150 g) i lagano ih utisnite u smesu.

Kolač pecite na 200 stepeni Celzijusa oko 45-55 minuta. Nakon pečenja ostavite ga da se hladi 15-20 minuta pre sečenja i serviranja.

Dok se kolač peče, pripremite sos od jagoda. U blender stavite 450 grama jagoda i 1/4 šolje šećera (ili količinu prilagodite ukusu), pa blendajte dok ne dobijete glatki pire.

Po želji, gotov kolač možete posuti šećerom u prahu. Prilikom serviranja, svaku krišku obilno prelijte pripremljenim sosom od jagoda.

Na kraju, prelijte ceo kolač sosom i uživajte u ovom sočnom i aromatičnom desertu punom ukusa jagoda.

Autor: Marija Radić

