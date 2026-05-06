EKLERI KAO IZ FRANCUSKE POSLASTIČARNICE: Savršeno lagani, kremasti i neodoljivi!

Otkrivamo tajnu slavnog kolača koji osvaja na prvi zalogaj – i pravimo ga kod kuće bez greške.

Ekleri su jedan od onih kolača koji deluju luksuzno i komplikovano, a zapravo se uz dobar recept mogu napraviti i u kućnoj kuhinji. Ova čuvena poslastica potiče iz Francuske, gde je još u 19. veku postala simbol rafinirane slatke umetnosti. Njihova kombinacija laganog testa, bogatog fila i sjajne glazure učinila ih je nezaobilaznim u najboljim poslastičarnicama sveta.

Za testo (tzv. kuvano testo) potrebno vam je 250 ml vode, 100 g putera, 150 g brašna i 4 jaja. U šerpi zagrejte vodu i puter dok se ne otope, zatim dodajte brašno i mešajte dok se ne formira glatka smesa koja se odvaja od zidova posude. Kada se malo prohladi, dodajte jedno po jedno jaje i dobro umutite dok ne dobijete sjajnu i glatku smesu.

Testo prebacite u špric i na plehu obloženom papirom za pečenje formirajte duguljaste oblike. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, bez otvaranja rerne, dok ne dobiju zlatnu boju i postanu šuplji iznutra – to je ključ savršenih eklera.

Za fil, zagrejte 500 ml mleka sa vanilom, a posebno umutite 4 žumanca, 120 g šećera i 40 g gustina. Kada mleko provri, polako ga umešajte u smesu sa žumancima, pa vratite na šporet i kuvajte dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi, pa po želji dodajte umućenu pavlaku za još kremastiji ukus.

Ohlađene ekler kore pažljivo presecite ili probušite i napunite kremom. Na kraju ih prelijte čokoladnom glazurom ili pospite šećerom u prahu. Rezultat je desert koji izgleda elegantno, a ukusom vas vodi pravo u srce francuske poslastičarske tradicije.

Autor: S.Paunović