Zdrava salata koja drži sitim satima: Jaja, povrće i zeleni sos u savršenoj kombinaciji

Lagani obrok pun proteina i vitamina koji je idealan za doručak, ručak ili brzu večeru bez griže savesti

Ova zdrava salata sa kuvanim jajima i svežim povrćem predstavlja savršen balans između hranljivosti i lakoće. Idealna je za dane kada želite nešto brzo, a ipak nutritivno bogato, bez osećaja težine nakon obroka.

Osnova salate su tvrdo kuvana jaja, presečena na pola, koja daju dozu kvalitetnih proteina i dugotrajan osećaj sitosti. Upravo zbog toga ovaj obrok često biraju oni koji vode računa o ishrani ili žele lagan, ali zasitan obrok tokom dana.

Poseban ukus daje zeleni sos ili pesto, napravljen na bazi žumanca i svežeg začinskog bilja poput peršuna ili bosiljka. Ovaj dodatak ne samo da povezuje sve sastojke, već salati daje aromatičnu, osvežavajuću notu.

Od povrća se koriste čeri paradajz, blago slatkast i sočan, kao i brokoli koji donosi hrskavost i obilje vlakana. Celer (stabljika) dodaje svežinu i blagu pikantnost, dok mladi luk, po želji, daje dodatnu aromu i laganu oštrinu.

Rezultat je tipičan primer laganog i zdravog obroka koji se lako uklapa u svaki deo dana. Može se služiti kao doručak, lagani ručak ili večera, a najvažnije – pruža energiju bez osećaja težine i idealan je izbor za sve koji žele da jedu zdravo, a ukusno.

Autor: S.Paunović