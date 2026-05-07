Kus-kus salata koja osvaja na prvi zalogaj: Lagana, brza i savršena za svaki dan

Gotova za 15 minuta, puna svežine i idealna kao obrok koji spaja ukus, zdravlje i jednostavnost

Kus-kus salata je jedan od onih obroka koji izgledaju jednostavno, a u praksi nude iznenađujuće bogat ukus i odličan balans hranljivih sastojaka. Idealna je kada želite nešto lagano, brzo gotovo, ali i dovoljno zasitno da vas drži energičnim tokom dana.

Osnova ovog recepta je kus-kus, lagana žitarica koja se priprema za svega nekoliko minuta. Nakon što upije toplu vodu, postaje mekan i neutralan, spreman da primi sve ukuse svežeg povrća i začina koji mu se dodaju.

Jedan od ključnih sastojaka ove salate je paradajz, koji donosi sočnost i prirodnu slatkoću. Njegova svežina savršeno se uklapa sa blagim ukusom kus-kusa i čini jelo laganim i osvežavajućim, posebno u toplijim danima.

U salatu se obično dodaje i drugo sezonsko povrće poput krastavca, crvenog luka ili paprike, što doprinosi hrskavosti i dodatnoj svežini. Sve se povezuje jednostavnim dresingom od maslinovog ulja, limunovog soka i blage začinske note po želji.

Rezultat je obrok koji se priprema brzo, a izgleda i ukusom deluje kao da je pažljivo planiran. Kus-kus salata sa paradajzom je odličan izbor za lagani ručak, večeru ili čak obrok za poneti, jer ostaje ukusna i kada se ohladi.

