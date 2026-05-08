Nutricionisti upozoravaju: Ovu namirnicu Srbi jedu svakog dana, a usporava metabolizam i pravi haos u organizmu!

Mnogi veruju da je bezazlena, ali stručnjaci tvrde da preterivanje može izazvati umor, nadutost i nagle promene raspoloženja.

Savremeni način života doneo je i navike koje ozbiljno utiču na zdravlje, a jedna od njih jeste prekomerno konzumiranje industrijskog šećera. Nutricionisti upozoravaju da se šećer danas nalazi gotovo svuda — u pecivima, sokovima, čak i proizvodima za koje mnogi ne očekuju da ga sadrže.

Problem nastaje jer organizam brzo reaguje na velike količine šećera. Nakon kratkog osećaja energije dolazi do naglog pada koncentracije i umora, zbog čega telo traži još hrane. Upravo taj začarani krug često dovodi do gojenja i usporavanja metabolizma.

Stručnjaci savetuju da se pažnja obrati na deklaracije proizvoda i da se što više koriste prirodni izvori energije poput voća, orašastih plodova i kvalitetnih proteina.

Male promene u svakodnevnoj ishrani mogu napraviti ogromnu razliku već nakon nekoliko nedelja.

Autor: S.Paunović