Miris detinjstva koji osvaja na prvi zalogaj: Recept za ušećerene jabuke koje svi obožavaju

Izvor: Pink.rs

Hrskave spolja, sočne iznutra i prelivene sjajnim karamel slojem — ovaj starinski slatkiš ponovo je postao hit u domaćim kuhinjama.

Ušećerene jabuke mnoge vraćaju pravo u detinjstvo — vašare, zimske večeri i miris karamele koji se širi ulicom. Dobra vest je da ovaj popularni slatkiš možete veoma lako napraviti i kod kuće, a rezultat izgleda kao iz poslastičarnice.

Najvažnije je da izaberete čvrste i sočne jabuke, jer upravo kombinacija osvežavajućeg voća i hrskavog karamela daje savršen ukus.

SASTOJCI:

- 5 srednjih jabuka- 300 g šećera- 100 ml vode- 1 kašika limunovog soka- crvena prehrambena boja (po želji)- drveni štapići

PRIPREMA:

Jabuke dobro operite i osušite, pa u svaku zabodite drveni štapić. Veoma je važno da na kori nema vode kako bi se karamel lepo zalepio. U šerpu sipajte šećer, vodu i limunov sok, pa kuvajte na srednjoj temperaturi bez mešanja. Kada smesa dobije zlatno-crvenu boju i postane gusta, po želji dodajte malo prehrambene boje. Svaku jabuku pažljivo umočite u vreli karamel i okrećite dok se cela ne obloži sjajnim slojem. Zatim ih stavite na papir za pečenje da se stegnu.Već nakon nekoliko minuta dobićete savršeno hrskavu koricu koja puca pod zubima, dok unutra ostaje sočna i osvežavajuća jabuka.

Ovaj desert idealan je za porodična okupljanja, dečje rođendane ili trenutke kada želite jednostavnu poslasticu koja izgleda efektno i budi nostalgiju.

Autor: S.Paunović

