Presolili ste supu? Bez brige, evo nekoliko rešenja kako da joj poboljšate ukus

Presoljena supa može da pokvari uživanje čak i u najukusnijem obroku, ali postoje brzi i jednostavni načini da poboljšate ukus.

Najlakši način je da u supu dodate sirov krompir isečen na kolutove ili veće kocke. Oni će upiti višak soli dok se kuva, a isto važi i za ostalo povrće poput šargarepe, celera ili tikvica. Nakon kuvanja, krompir možete da izvadite ili da ga ostavite u supi, a ukus će biti blaži.

Supu možete da razblažite i tečnošću tako što ćete dodati malo vode i nastaviti da kuvate još nekoliko minuta. Ovo razblaživanje smanjuje koncentraciju soli i vraća ravnotežu ukusa supe.

U krem supe ili supe od povrća možete dodati malo mleka, neutralne ili kisele pavlake. Mlečni sastojci smiruju previše slanu aromu i daju supi blaži ukus.

Pored toga, nekoliko kapi limunovog soka ili malo sirćeta mogu da neutrališu višak soli i osvežei supu. Ovo najbolje funkcioniše za supe od povrća ili riblje supe.

Dodavanje testenine, pirinča ili mahunarki tokom kuvanja takođe neutrališe višak soli.

Koristeći ove jednostavne trikove, čak i previše slana supa može da bude ukusna i spremna za porodični obrok.

Autor: S.M.