LUKSUZ NA TANJIRU KOJI JE OSVOJIO SVET: Francuski makaronsi postali su omiljeni desert, a ovo je recept koji možete napraviti kod kuće!

Iako izgledaju kao poslastica iz najskuplje poslastičarnice, makaronci imaju dugu istoriju i iznenađujuće skromne početke — a danas su jedan od najpopularnijih deserata na svetu.

Makaronsi su mali, nežni kolačići koji su u poslednjoj deceniji postali simbol elegancije u svetu poslastica. Okrugli, šareni i punjeni kremom, danas se mogu naći u gotovo svakoj modernoj poslastičarnici, ali njihova priča počinje mnogo ranije nego što većina ljudi misli.

Poreklo makaronsa vodi se u Italiju, još u srednjem veku, gde su prvi put napravljeni jednostavni kolačići od bademovog brašna, belanaca i šećera. Kasnije su u Francusku stigli zahvaljujući Katarini de Mediči, a upravo tamo su vremenom dobili današnji oblik. Prava verzija modernog makarona, sa dva poklopca i kremastim filom između, razvijena je u Francuskoj, a posebno je popularizovana u Parizu, gde su poslastičari počeli da eksperimentišu sa bojama i ukusima.

Danas su makaronsi postali globalni trend. Osim što su omiljeni desert na svadbama, proslavama i luksuznim događajima, osvojili su i društvene mreže zbog svog savršenog izgleda i neograničenih kombinacija ukusa — od klasične vanile i čokolade do pistaća, maline i slanog karamela.

Sastojci:

- 100 g bademovog brašna- 100 g šećera u prahu- 2 belanca- 80 g kristal šećera- prstohvat soli- prehrambena boja po želji

Fil:

- 100 ml slatke pavlake- 100 g bele ili tamne čokolade

Priprema:

Belanca umutite sa prstohvatom soli dok ne postanu penasta, zatim postepeno dodajte kristal šećer i mutite dok ne dobijete čvrst sneg. U drugoj posudi pomešajte bademovo brašno i šećer u prahu, pa lagano sjedinite sa umućenim belancima. Dodajte prehrambenu boju po želji i mešajte nežno kako bi smesa ostala vazdušasta. Smese stavljajte u špric i pravite male krugove na pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih da odstoje oko 30–60 minuta da se uhvati korica, pa ih pecite na 150 stepeni oko 12–15 minuta. Za fil zagrejte slatku pavlaku do ključanja, prelijte preko čokolade i mešajte dok se ne dobije gladak krem. Kada se makaroni ohlade, spajajte ih po dva pomoću fila.

Makaronci su dokaz da mala poslastica može imati veliku priču i još veći uticaj. Od skromnih početaka u Evropi do svetskog gastronomskog trenda, postali su simbol elegancije i uživanja. Njihova popularnost i dalje raste jer spajaju jednostavne sastojke sa vizuelnim savršenstvom i bogatim ukusom koji osvaja na prvi zalogaj.

Autor: S.Paunović