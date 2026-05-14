PITA SA ŠLJIVAMA KOJA MIRISOM OSVAJA DOM: Starinski recept koji uspeva i početnicima!

Sočne šljive, mekano testo i ukus detinjstva – pita koja se pravi brzo, a nestaje još brže!

Miris domaće pite sa šljivama mnoge odmah vraća u detinjstvo, u kuhinju bake koja je znala da od nekoliko jednostavnih sastojaka napravi pravo malo remek-delo. Ovaj tradicionalni kolač savršen je spoj mekanog testa i slatkasto-kiselog ukusa šljiva, zbog čega je omiljen tokom cele godine, a posebno u sezoni domaćeg voća.

Pita sa šljivama nije zahtevna za pripremu, ali upravo u toj jednostavnosti krije se njena čar. Potrebno je tek nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo svi već imaju u kuhinji – brašno, jaja, jogurt, malo ulja i zrele šljive koje daju pun ukus i sočnost. Dodatak cimeta i vanile podiže aromu na potpuno novi nivo.

Posebna tajna ovog recepta je u tome da šljive pre pečenja blago uvaljate u šećer i cimet. Tako voće tokom pečenja pušta sokove koji natapaju testo i daju piti neodoljivu mekoću. Upravo zbog toga ovaj kolač ostaje sočan čak i sutradan, ako uspe da preživi do tada.

Za pripremu je potrebno: 3 jaja, 200 grama šećera, 1 vanilin šećer, 200 mililitara jogurta, 100 mililitara ulja, 250 grama brašna, prašak za pecivo i oko 500 grama šljiva. Smesa se izlije u pleh, preko se poređaju polovine šljiva, a zatim se pita peče oko 35 minuta na 180 stepeni dok ne dobije zlatnu koricu.

Kada se ohladi, pita se može posuti šećerom u prahu i služiti uz kafu ili kuglu sladoleda od vanile. Upravo ta kombinacija toplog domaćeg kolača i hladnog sladoleda pravi je pogodak za svaku priliku – bilo da čekate goste ili jednostavno želite da sebi ulepšate dan ukusom koji nikada ne izlazi iz mode.

Autor: S.Paunović