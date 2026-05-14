PILETINA U SOSU OD PEČURAKA KOJOJ NIKO NE MOŽE DA ODOLI: Kremasti ručak iz restorana gotov za pola sata!

Sočno belo meso, mirisni sos i jasmin pirinač koji upija svaki zalogaj – savršen spoj ukusa za celu porodicu.

Kada želite ručak koji izgleda luksuzno, a priprema se bez komplikacija, piletina u sosu od pečuraka je pravi izbor. Kombinacija mekanog pilećeg mesa, kremastog sosa i aromatičnog jasmin pirinča pravi je pogodak za porodični sto, ali i za trenutke kada želite da impresionirate goste bez previše vremena provedenog u kuhinji.

Tajna ovog jela krije se upravo u sosu. Pečurke tokom dinstanja oslobađaju bogatu aromu koja se savršeno spaja sa pavlakom za kuvanje i blagim začinima. Kada se tome doda dobro zapečena piletina, dobija se obrok pun ukusa koji podseća na specijalitete iz skupih restorana, ali po mnogo pristupačnijoj ceni.

Za pripremu će vam biti potrebno: oko 500 grama pilećeg filea, 300 grama šampinjona, jedna glavica crnog luka, čen belog luka, pavlaka za kuvanje, malo senfa, začini po želji i maslac za prženje. Piletina se prvo kratko proprži da dobije zlatnu boju, a zatim se u istoj tiganju priprema sos kako bi svi ukusi ostali sačuvani.

Poseban dodatak ovom jelu je jasmin pirinač koji svojim blagim mirisom i mekanom teksturom savršeno balansira bogat kremasti sos. Dovoljno je da se kuva nekoliko minuta uz malo soli, a upravo njegova neutralnost omogućava da sos i piletina budu u prvom planu. Mnogi ga biraju upravo zato što svakom jelu daje notu elegancije.

Sve možete posuti svežim peršunom i poslužiti dok je još toplo. Ovaj recept idealan je za dane kada želite konkretan, ukusan i zasitan obrok bez previše komplikacija, a velika je verovatnoća da će ukućani odmah tražiti i drugu porciju.

Autor: S.Paunović