Paradajz čorba koja miriše na proleće: Lagana, kremasta i gotova za tren oka

Savršeni ukus sezone: Recept koji greje, osvežava i vraća energiju

Prolećni dani traže laganiju, ali i dalje hranljivu hranu – nešto što neće opteretiti organizam, a opet će zasititi i prijati posle šetnje ili radnog dana. Paradajz čorba je upravo to: jednostavno jelo koje spaja svežinu, blagu kiselost i kremastu teksturu u jednom tanjiru.

Za ovu čorbu biće vam potrebno nekoliko osnovnih sastojaka: crni luk, šargarepa, malo celera, zreli paradajz ili pelat, supa ili voda, maslinovo ulje i začini po želji. Poenta je u jednostavnosti – što su sastojci kvalitetniji, to će ukus biti bogatiji i prirodniji.

Na malo maslinovog ulja prvo se proprži sitno seckani luk, dok ne postane staklast, zatim se dodaje šargarepa i celer kako bi dali prirodnu slatkoću i dubinu ukusa. Nakon nekoliko minuta dinstanja, ubacuje se paradajz i sve se lagano krčka dok se sastojci ne sjedine u aromatičnu osnovu.

Kada povrće omekša, doliva se voda ili supa, a čorba se kuva još desetak do petnaest minuta. Na kraju se sve može izblendati štapnim mikserom kako bi se dobila kremasta tekstura. Začini poput soli, bibera, bosiljka ili origana daju finalni prolećni potpis ovom jelu.

Ono što ovu čorbu čini posebnom jeste njena svestranost – može da se služi topla ili mlaka, uz parče hleba, krutone ili kašiku rukole na vrhu. Lagana je, osvežavajuća i idealna za dane kada želite nešto domaće, zdravo i brzo, a da ipak izgleda i miriše kao mali gastronomski užitak.

Autor: S.Paunović