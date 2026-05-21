TERIJAKI LOSOS IZ PEĆNICE: Brz, ukusan i zdrav recept koji osvaja na prvi zalogaj!

Spoj azijske kuhinje i zdrave ishrane koji možete napraviti za manje od 30 minuta.

Ako tražite obrok koji izgleda kao iz restorana, a priprema se jednostavno kod kuće, terijaki losos je savršen izbor. Sočni losos u kombinaciji sa slatko-slanim terijaki sosom daje balans ukusa koji osvaja i one najprobirljivije. Ovaj recept je idealan za brzu večeru, ali i za specijalne prilike kada želite da impresionirate.

Sastojci koji su vam potrebni

Za pripremu ovog jela biće vam potrebni fileti lososa, zatim terijaki sos koji daje prepoznatljiv glazirani ukus, kao i malo povrća po želji (brokoli, šargarepa ili mladi luk). Kao prilog se najčešće koristi pirinač, koji savršeno upija sos i zaokružuje celu priču.

Priprema lososa

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Filete lososa začinite blago solju i biberom, pa ih premažite obilno terijaki sosom. Ostavite ih da odstoje nekoliko minuta kako bi upili aromu, a zatim ih stavite u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite oko 12–15 minuta, u zavisnosti od debljine fileta, dok meso ne postane mekano i sočno.

Savršeni prilog

Dok se losos peče, skuvajte rice po uputstvu sa pakovanja. Po želji možete dodati i povrće kratko obareno na pari, kako bi jelo dobilo dodatnu svežinu i balans. Terijaki sos možete blago zagrejati i koristiti ga za dodatno prelivanje gotovog jela.

Serviranje koje izgleda kao iz restorana

Kada je sve gotovo, na tanjir prvo stavite sloj pirinča, zatim sočni losos i prelijte preostalim terijaki sosom. Po želji dodajte susam ili mladi luk za dekoraciju. Rezultat je jelo koje izgleda luksuzno, a pravi se brzo i bez komplikacija — idealno za užitak svih čula kod kuće.

Autor: S.Paunović