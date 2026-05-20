DOMAĆI GULAŠ KOJI OSVAJA: Recept za savršeno mekano meso i sos koji se pamti!

Tradicionalno jelo koje miriše na dom — uz trikove da meso bude mekano kao puter.

Gulaš sa mesom je jedno od onih jela koje nikada ne izlazi iz mode. Jednostavan na prvi pogled, ali bogat ukusom, ovaj klasik sa kašikom uvek vraća na porodični sto i mirise domaće kuhinje. Tajna savršenog gulaša nije u komplikaciji, već u strpljenju i pravom odnosu začina i vremena kuvanja.

Za dobar gulaš najčešće se koristi juneće meso, jer dugim kuvanjem postaje mekano i sočno. Upravo zbog toga je važno da se komadi mesa prvo dobro zapeku na malo ulja, kako bi dobili boju i dubinu ukusa. Nakon toga dolazi luk — i to u većoj količini, jer on daje osnovu celom jelu.

Kada luk omekša i postane staklast, dodaje se mlevena paprika, koja daje prepoznatljivu boju i aromu gulašu. Važno je da se paprika kratko proprži, ali ne predugo, kako ne bi postala gorka. Zatim se sve zaliva toplom vodom ili supom i ostavlja da se lagano krčka.

Tajna dobrog gulaša je u sporom kuvanju. Što duže stoji na tihoj vatri, to je meso mekše, a sos gušći i ukusniji. Po želji se mogu dodati lovorov list, biber u zrnu i malo paradajz pirea, koji zaokružuju ukus i daju blagu kiselkastu notu.

Gulaš se može služiti uz pire krompir, testeninu ili domaće knedle, koje savršeno upijaju gusti sos. Rezultat je jelo koje ne traži posebnu priliku — ali je svaka prilika sa njim malo bolja, toplija i ukusnija.

Autor: S.Paunović