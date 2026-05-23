ZABORAVITE NA VODU IZ ČESME! Profesionalni kuvari u GULAŠ sipaju samo OVO: Tajni trik zbog kog je meso duplo mekše, a sos savršeno gust!

Spremali ste gulaš satima, meso se bukvalno topi, ali je sos na kraju ispao redak i bled poput čorbe? Najbolji gulaš se ne pravi po šablonu, sa kašikom soli i loncem vode iz slavine, a tu većina domaćica pravi ključnu grešku već godinama.

Razlika između prosečnog i vrhunskog jela, čiji se miris širi celom zgradom, krije se u samo jednoj jedinoj tečnosti koju profesionalci dolivaju, a vi verovatno ne.

Voda je potpuno neutralna i ona zapravo razblažuje sve ono što ste pažljivo gradili dok ste pržili luk i hvatali rumenu koricu na mesu. Pravi domaći gulaš traži tečnost koja gradi i nadograđuje ukus, a ne onu koja ga "davi".

Šta iskusni kuvari sipaju u šerpu umesto vode?

Kada jelo ostane bez tečnosti tokom krčkanja, vrhunski majstori kuhinje neće ni pogledati ka slavini. Oni će posegnuti za tečnostima koje već same po sebi nose snažan miris i karakter.

Evo koja četiri tajna sastojka najčešće dodaju u gulaš:

- Crno vino (jedna do dve čaše): Daje duboku, bogatu boju i blagu kiselost koja savršeno "seče" masnoću govedine ili junetine.

- Domaći ili kockasti bujon (supa od mesa): Udvostručuje takozvani "umami" ukus i daje neverovatnu punoću sosu.

- Tamno pivo: Idealno se slaže uz svinjsko meso, dajući mu rustičan, malo gorkast šmek, baš onako kako to rade u mađarskim kuhinjama.

- Pasirani paradajz ili pasata: Odličan izbor kada želite laganiju, skoro mediteransku varijantu ovog jela.

Glavni trik iskusnih domaćica jeste mešavina: Sipajte pola čaše crnog vina, a ostatak dopunite toplim bujonom. Vino će uneti dubinu aromi, bujon će doneti prepoznatljivu gustinu, dok se obična voda nigde u toj priči ne pominje!

Zašto obična voda zapravo kvari gulaš?

Voda nema šta da doda jelu. Ona drastično razređuje prirodnu boju sosa, blokira hemijske reakcije koje meso pravi dok se dinsta i bukvalno vas tera da dosoljavate i začinjavate jelo u nedogled.

Posle dva ili tri sata kuvanja sa vodom, često dobijete bled i plitak ukus. Sa druge strane, kada koristite vino ili bujon, sos se zgušnjava sam od sebe, potpuno prirodno – bez dodavanja brašna, zaprške i ostalih varki.

Koja tečnost ide uz koju vrstu mesa?

Govedina i junetina najviše "vole" kvalitetno crno vino, i to najbolje suvo, ono koje biste rado popili i uz sam ručak.

Svinjetina se savršeno otvara uz tamno pivo, jer gorčina hmelja drži masnije meso u idealnoj ravnoteži.

Piletina i ćuretina traže znatno blaža rešenja, pa je za njih idealno belo vino ili bistri kokošiji bujon.

Divljač gotovo uvek ide isključivo uz crno vino i lovorov list, i tako se radi u svim ozbiljnim restoranima.

Tri kulinarske cake koje prave ogromnu razliku

Nikada ne sipajte svu tečnost odjednom! Ako to uradite, meso će početi da se kuva umesto da se dinsta. Dodajte uvek po malo tečnosti, taman toliko da prekrije dno, pa postepeno dolivajte tokom kuvanja. Tako će meso upijati ukuse sloj po sloj, a sos će ostati gust i lepiće se za kašiku.

Ne štedite na luku. Dinstajte sitno seckani luk na tihoj vatri dok potpuno ne omekša i dobije tamnu boju meda (najmanje 15 minuta). To je prava "kičma" svakog dobrog gulaša.

Zapecite meso pre dinstanja. Komadiće mesa prvo naglo zapecite na vrelom tiganju da uhvate tamnu koricu sa svih strana. Ta korica zadržava sokove unutar mesa i daje polovinu prepoznatljivog mirisa celom jelu.

Zapamtite, dobar gulaš ne trpi prečice i brzu hranu. Kuvanje na najtišoj vatri najmanje dva sata je zlatni standard. Alkohol iz vina i piva će potpuno ispariti već u prvih pola sata kuvanja, tako da bez ikakve brige ovo jelo možete spremati i za najmlađe članove porodice.

Autor: D.S.