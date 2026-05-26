Tri sastojka napraviće čudo: Ovako će grašak da bude ukusniji nego ikad

Grašak spada među najzdravije i najpraktičnije namirnice koje možete pripremiti kao prilog, ali mnogima često ne ispadne onako ukusno kako bi želeli. Najčešće se desi da izgubi svoju prirodnu slatkoću, jarku zelenu boju i prijatnu teksturu. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova, grašak može postati pravo malo gurmansko jelo koje će svi voleti - čak i oni koji ga inače ne jedu rado.

Tajna se krije u kratkoj i pažljivo kontrolisanoj termičkoj obradi, kao i u dodacima koji ističu njegov prirodni ukus. Umesto dugog kuvanja u velikoj količini vode, mnogo bolji rezultat daje kratko dinstanje, koje čuva i boju i hranljive vrednosti. Na ovaj način grašak ostaje mekan, ali ne gubi svoju strukturu i slatkastu notu.

Kako da grašak ostane sočan i izgubi ukus?

Najčešća greška pri pripremi graška jeste predugo kuvanje u vodi, zbog čega postaje brašnast i bezizražajan. Umesto toga, mnogo bolji efekat postiže se kratkim dinstanjem na malo masnoće uz dodatak prstohvata soli.

Grašak se lagano dinsta, a zatim se podliva sa malo vode ili blagog povrtnog bujona. Važno je da se posuda poklopi, jer para pomaže da se grašak ravnomerno skuva, bez gubitka ukusa i boje. Već nakon nekoliko minuta dobijate savršeno mekan, ali i dalje svež i ukusan grašak.

Puter, beli luk i limun: Jednostavna kombinacija koja menja sve

Kada grašak omekša, dolazi trenutak koji pravi najveću razliku u ukusu. Dodajte komadić putera, sitno seckani beli luk i malo rendane limunove kore.

Puter daje kremastu strukturu i punoću ukusa, beli luk donosi aromu koja odmah otvara apetit, dok limunova kora osvežava i balansira celokupnu kombinaciju. Upravo ova tri sastojka pretvaraju običan prilog u jelo koje ima karakter i miris restoranske kuhinje.

Po želji, možete dodati i svež peršun, malo bibera ili prstohvat majčine dušice, kako biste dodatno obogatili ukus. Rezultat je jednostavno, brzo i izuzetno aromatično jelo koje se savršeno slaže uz meso, ribu ili lagane obroke - i koje će čak i deca rado jesti.



Autor: Jovana Nerić