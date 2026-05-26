Ananas + šlag = torta koja nestaje sa stola za 10 minuta: Kremasta, lagana i savršena za svaku priliku

Spoj sočnog ananasa, vazdušastog fila i mekanih kora pravi desert koji izgleda luksuzno, a priprema se lakše nego što mislite.

Voćne torte su uvek siguran izbor kada želite desert koji je istovremeno osvežavajuć, lagan i dovoljno efektan da oduševi goste već na prvi pogled. Upravo takva je i torta sa ananasom i šlagom — kremasta poslastica koja kombinuje slatkoću voća, nežan fil i mekanu koru u savršen balans ukusa. Idealan je izbor za rođendane, porodična okupljanja, ali i trenutke kada želite da uz kafu poslužite nešto posebno.

Ono što ovu tortu izdvaja jeste njena jednostavnost. Ne zahteva komplikovane tehnike niti skupe sastojke, a rezultat izgleda kao desert iz poslastičarnice. Ananas daje osvežavajuću notu i sočnost koja sprečava da torta bude teška, dok šlag donosi laganu i penastu teksturu kojoj je teško odoleti. Upravo zbog toga mnogi je nazivaju letnjim klasikom koji prolazi u svako doba godine.

Za pripremu će vam biti potrebni: jaja, šećer, brašno, prašak za pecivo, slatka pavlaka ili šlag, kao i kolutovi ananasa iz kompota. Kora se peče kratko i ostavlja da se potpuno ohladi, a zatim se premazuje bogatim filom od umućenog šlaga. Komadići ananasa se raspoređuju između slojeva kako bi svaki zalogaj bio pun voćnog ukusa i osvežavajuće arome.

Poseban trik za savršenu teksturu jeste da koru blago natopite sokom iz kompota od ananasa. Tako torta ostaje mekana i sočna čak i sutradan, a ukusi se dodatno povezuju. Po želji možete dodati i malo rendane bele čokolade ili listiće badema kako biste desertu dali još luksuzniji izgled i bogatiji ukus.

Kada se dobro ohladi, ova torta postaje prava mala letnja fantazija na tanjiru. Lagana, kremasta i puna voćnih nota, savršeno se slaže uz popodnevnu kafu ili osvežavajući napitak. Jedno je sigurno — kada je iznesete na sto, svi će tražiti parče više.

Autor: S.Paunović