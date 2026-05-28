RUČAK KOJI MIRIŠE NA MORE I DETINJSTVO: Oslić sa pomfritom i blitvom vraća na ukuse pravog doma!

Hrskava riba, zlatni krompirići i zdrava blitva prave savršenu kombinaciju kojoj malo ko može da odoli.

Kada je reč o jelima koja podjednako osvajaju ukusom i jednostavnošću pripreme, oslić sa pomfritom i blitvom zauzima posebno mesto na trpezi. Ovaj spoj lagane ribe, hrskavog krompira i povrća bogatog vitaminima mnogima budi uspomene na porodične ručkove i miris mediteranske kuhinje.

Oslić je jedna od najpopularnijih vrsta bele ribe jer ima blago i sočno meso koje se lako priprema. Dovoljno je filete posoliti, uvaljati u brašno i kratko propržiti na ulju dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu. Upravo ta jednostavnost čini ga idealnim izborom za brz, a hranljiv obrok tokom radne nedelje.

Uz ribu se savršeno slaže domaći pomfrit — spolja hrskav, iznutra mekan. Tajna dobrog pomfrita je u tome da se krompir iseče na jednake štapiće i dobro osuši pre prženja, kako bi dobio onu savršenu zlatnu boju kojoj niko ne može da odoli. Mnogi danas biraju i pripremu u air fryer-u, jer daje odličan ukus uz znatno manje ulja.

Blitva je često nepravedno zapostavljena, iako važi za jedno od najzdravijih zelenih povrća. Bogata je gvožđem, magnezijumom i vitaminima, a kada se kratko obari i začini belim lukom i maslinovim uljem, postaje savršen balans uz ribu i krompir. Upravo taj spoj laganih i jačih ukusa čini ovaj ručak toliko posebnim.

Oslić sa pomfritom i blitvom nije samo klasičan recept — to je obrok koji spaja tradiciju, jednostavnost i uživanje u pravoj domaćoj hrani. Bez komplikovanih sastojaka i dugog stajanja kraj šporeta, za manje od sat vremena možete pripremiti ručak koji izgleda kao da je stigao direktno iz primorskog restorana.

Autor: S.Paunović