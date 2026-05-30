Brzo pecivo bez kvasca i čekanja: Recept za lude uštipke koji ne upijaju ni kap ulja!

Brzo pecivo bez kvasca koje ne pije ulje pravi se za 15 minuta. Otkrijte trik sa temperaturom masnoće i napravite ih večeras. Seljački uštipci bez jaja koji ne upijaju ni kap ulja, a unutra ostaju šuplji i mekani kao pamuk, brzo pecivo bez kvasca

Brzo pecivo bez kvasca propada iz jednog razloga, i to nije recept. Problem je mlako ulje u koje većina nas spušta testo, pa uštipci upiju masnoću kao sunđer i postanu teški za stomak.

Kad ulje nije dovoljno vrelo, testo ne dobije onu koricu koja zatvara pore. Umesto da pliva po površini, uštipak tone, kupi mast i izlazi mastan i gnjecav. Trik je u jednoj cifri, a do nje stižemo za minut.

Zašto klasično brzo pecivo bez kvasca upija ulje

Većina domaćica greje ulje na srednjoj vatri jer se plaši da ne zagori. Tu nastaje propast. Ulje ispod 170 stepeni ne pravi koricu, već polako kuva testo iznutra i napolju, a sva masnoća uđe unutra. Kad probate takav uštipak, prsti vam ostanu sjajni od ulja.

Pravo brzo pecivo bez kvasca traži vrelo ulje između 180 i 190 stepeni. Bez termometra, test je jednostavan: bacite mrvicu testa u tiganj. Ako odmah zacvrči i izroni za dva sekunda, vatra je dobra. Ako tone i muca, sklonite tiganj na minut sa ringle.

Tri sastojka koja menjaju teksturu uštipaka

Ovde dolazi drugi trik koji menja sve. Kiseli jogurt umesto vode daje mekoću i blagu kiselost koja reaguje sa sodom bikarbonom. Ta reakcija stvara mehuriće koji bukvalno dižu uštipak iznutra, bez ijednog grama kvasca.

Sve nas zanima zašto baš jogurt, a ne mleko. Mleko nema kiselinu i soda ostane nema kao riba. Jogurt zapuca čim ga sjedinite sa brašnom i tu počinje da radi. Zato testo mora odmah u tiganj, ne sme da stoji ni deset minuta.

Recept za uštipke sa jogurtom

300 g glatkog brašna

250 ml kiselog jogurta (sobne temperature)

jedno jaje

kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

ulje za prženje (suncokretovo, neutralno)

Umutite jaje sa jogurtom i solju. Dodajte brašno pomešano sa sodom i mešajte kašikom dok ne dobijete lepljivo, gusto testo. Ne mesite rukama. Što više dirate testo, to su uštipci tvrđi.

Kako da pržite uštipke bez kvasca da budu suvi

Pržite na vrelom suncokretovom ulju, dva do tri prsta dubokom. Kašikom uzimajte gomilice testa i spuštajte ih bez plašenja. Uštipci se moraju okretati samo jednom, kad pocrvene s jedne strane. Stalno prevrtanje ih natera da upiju masnoću.

Gotovi uštipci idu na rešetku, ne na papirni ubrus. Ubrus ih ostavlja u sopstvenoj pari i donji deo postane gnjecav. Rešetka pušta vazduh sa svih strana i kora ostaje suva.

Slatka ili slana varijanta, ista logika

Za slanu verziju, dodajte u testo seckanu feta ili kačkavalj. Za slatku, ne stavljajte šećer u testo. Šećer karamelizuje na vreloj masnoći i uštipci pocrne spolja, a ostanu sirovi unutra. Slatkoću dodajte posle, šećerom u prahu ili džemom.

Sa ovim trikom, kilogram brašna pojedete za jedno veče. Probajte i napišite u komentarima koja je najveća greška koju ste pravili sa uštipcima do sada?

Da li mogu da pravim uštipke bez jaja

Možete, ali dodajte kašiku ulja u testo da nadomestite mast iz žumanca. Tekstura će biti malo gušća, ali ukus ostaje dobar.

Zašto mi uštipci pucaju u ulju

Testo je previše retko ili ima previše sode. Smanjite sodu na pola kašičice i dodajte kašiku brašna više sledeći put.

Mogu li uštipke da pržim u dubokom fritezi

Možete, podesite na 185 stepeni. Friteza drži stalnu temperaturu bolje od tiganja, pa su uštipci ravnomerniji i još manje masni.

Autor: A.A.