Hrskave prolećne rolnice sa mesom: Ukusni zalogaji kojima niko ne može da odoli!

Spoj sočnog mesa, povrća i hrskave korice pretvorio je prolećne rolnice u jedno od najpopularnijih jela azijske kuhinje.

Prolećne rolnice vode poreklo iz Kine, gde su se vekovima pripremale kao simbol proleća i novih početaka. Danas su postale nezaobilazan deo azijske kuhinje širom sveta, a posebno su popularne verzije sa mesom koje kombinuju bogat ukus i hrskavu teksturu.

Za pripremu rolnica sa mesom koristi se: Najčešćemlevena piletina, svinjetina ili junetina. Pored mesa, u fil se dodaju sitno seckani kupus, šargarepa, mladi luk, beli luk i malo soja sosa. Sve se kratko proprži na tiganju kako bi sastojci pustili aromu, ali ostali sočni.

Kada se fil ohladi, puni se u tanke kore za prolećne rolnice koje se pažljivo uvijaju i zatvaraju. Rolnice se potom prže u dubokom ulju dok ne postanu zlatne i hrskave, mada mogu da se pripreme i u rerni za nešto laganiju varijantu.

Ono što ovo jelo čini posebnim jeste kontrast između hrskave spoljašnjosti i mekanog, bogatog fila iznutra. Po želji možete dodati ljute začine, đumbir, pečurke ili pirinčane nudle kako biste dobili još intenzivniji ukus.

Prolećne rolnice sa mesom najbolje se služe tople, uz soja sos, slatko-ljuti sos ili domaći dip sa belim lukom. Savršene su kao predjelo, večera ili grickalica za druženja, a dobra vest je da izgledaju mnogo komplikovanije nego što zapravo jesu za pripremu.

Autor: S.Paunović